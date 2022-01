Le général Gray à Lightning sur les tensions en Ukraine : Poutine tente d’aller aussi loin qu’il peut

« Les tensions qui s’accumulent en Russie, auxquelles non seulement l’Ukraine mais de facto tout l’Occident, mené par les États-Unis, répondent, sont d’une part une mesure de force et d’autre part un test de la Russie dans la mesure où possible. dans l’acte de coercition. , « résumé pour les événements actuels de Blesk News. Général Gris il est également d’accord avec la procédure du ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavsk (Pirate) et ministre de la Défense Jana ernochova (ODS).

Le ministre Lipavský a annoncé cette semaine que la République tchèque est prête à soutenir de nouvelles sanctions contre la Russie en matière de défense, le ministre ernochová a confirmé que l’armée tchèque enverra des munitions d’artillerie de 152 millimètres à l’Ukraine. Selon ediv, c’est la bonne solution. « Je pense que nous devons avant tout montrer notre soutien à l’Ukraine et montrer que nous sommes unis pour soutenir l’Ukraine. Ce qui est relativement difficile. » commenta le général.

Quelles sont les demandes irréalistes de la Russie ?

Il a rappelé des déclarations d’Allemagne, lorsque Berlin était suffisamment fermée pour soutenir l’Ukraine au-delà du verbal ou de la politique. « Je pense que nous pouvons augmenter ou intensifier notre soutien, par exemple en formant des spécialistes et des experts dans les domaines dans lesquels nous sommes experts. » croire. Selon ediv, la République tchèque peut aider l’Ukraine dans des secteurs tels que la protection contre les armes de destruction massive, la cyberdéfense, etc. « Je pense que nous avons encore une chance d’offrir à l’Ukraine quelque chose pour l’aider à rivaliser avec la Russie. » ajouté pour Blesk News.

Le général ediv a également expliqué ce que la Russie et le président Poutine attendent de leur agression. Il a notamment fait allusion aux exigences de la Russie. Selon lui, certains peuvent être discutés, d’autres non. Cela peut être très difficile pour eux (post. Exigences éditoriales russes) réagir d’une certaine manière. L’essentiel : En fait, le retour de la situation des relations internationales à la situation d’avant 1997 est tout simplement irréaliste. mot pour Lightning News.

Préparation des soldats pro-russes à Donetsk, Ukraine (22 janvier 2021) | Reuter



Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a eu une série d’entretiens à Genève avec son homologue américain, Antony Blinken. Il a répété les demandes de sécurité de Moscou lors de la réunion. La Russie exige que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) retire ses troupes de Roumanie et de Bulgarie, et insiste également sur le fait que l’OTAN n’acceptera pas l’Ukraine comme membre. Les États-Unis ont appelé à une désescalade de la situation à la frontière ukrainienne, où Poutine a déplacé 100 000 soldats et du matériel militaire lourd.

ediv ne pense pas que la Russie provoquera délibérément un conflit ouvert, mais il n’exclut pas que certains affrontements, notamment à la frontière, puissent se produire. Dans le même temps, il pense que la Russie peut augmenter sa pression. « La Russie peut, par exemple, effectuer des contrôles surprises de ses forces nucléaires stratégiques, organiser des forces de missiles et mener des démonstrations avec des sous-marins nucléaires. Mais je ne pense pas que cela devrait se transformer intentionnellement en un conflit ouvert. Cependant, il est possible que quelqu’un commette des erreurs pouvant conduire à des conflits, en particulier à la frontière. mot pour Lightning News.

La Russie ne veut pas de conflit ouvert, mais continuera de déstabiliser l’Ukraine

Il a analysé ce qui pourrait inciter la Russie à attaquer, pensant que cela devrait être une décision inattendue. « Par exemple, si l’Ukraine décide de contraindre les républiques séparatistes, alors la Russie pourrait commencer à utiliser ses forces armées, ouvertement ou secrètement, pour soutenir ces républiques. Je ne parle pas de l’Ukraine essayant de récupérer la Crimée, c’est impossible. Dans cette situation tendue, il pourrait aussi y avoir des déclarations qui pourraient être utilisées à mauvais escient pour des provocations », a déclaré le général ediv. Selon lui, cependant, la Russie n’essaie pas d’entrer dans un conflit ouvert à grande échelle avec l’Ukraine et donc avec l’Occident.

Les tensions à la frontière entre l’Ukraine et la Russie augmentent. | Reuter



« D’un autre côté, je pense que la Russie fera tout ce qui est en son pouvoir pour déstabiliser davantage l’Ukraine et la renforcer par diverses actions militaires. » Il a également souligné le retour récent de l’ancien président Petr Porochenko en Ukraine, qui, selon lui, est également un élément déstabilisant. Gray a ajouté qu’il comprenait les préoccupations des Ukrainiens vivant près de la frontière. « L’Ukraine et son peuple ont de l’expérience avec l’Union soviétique et les activités que la Russie a menées dans la région ces dernières années, nous ne sommes donc pas surpris que les Ukrainiens soient nerveux et qu’ils perçoivent le sentiment de danger beaucoup plus intensément que nous. » commentaire pour Flash News.

Selon lui, il est important pour la République tchèque « que les Ukrainiens sentent que nous sommes derrière eux, qu’ils ne sont pas seuls à s’opposer à la Russie ». Cependant, il existe des contradictions en termes de soutien et d’assistance à l’Ukraine, le général ediv a précisé que La République tchèque agit conformément à l’OTAN et à l’Union européenne. Il a ajouté que certains pays comme la France et l’Allemagne ont une approche plus fermée des conflits.

« Nous n’entrerons pas en guerre avec la Russie à cause de l’Ukraine »

«Nous exprimons notre aide et notre solidarité à l’Ukraine, nous sommes même disposés à y envoyer des experts comme le Royaume-Uni, ou le Canada et les États-Unis, nous pouvons envoyer une aide matérielle militaire, etc. Cependant, nous ne sommes pas disposés à envoyer nos troupes pour défendre l’Ukraine. Nous avons posé maladroitement Poutine : Oui, nous sommes derrière l’Ukraine, mais nous n’allons pas faire la guerre à la Russie à cause d’elle. À mon avis, c’est un problème que vivent actuellement les Ukrainiens », Le général s’est expliqué. Selon lui, les déclarations de l’ancien chef de la marine allemande Kay-Achim Schönbach, qui a annoncé que l’Ukraine ne regagnerait jamais la péninsule de Crimée, ont également exprimé une perte pour l’Ukraine, et exprimé son admiration pour le président russe.