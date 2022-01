Cristina de Borbón, sœur du roi d’Espagne, divorcée

La sœur du roi Felipe VI d’Espagne a divorcé de son mari après près de 25 ans de mariage. C’est une déclaration, Cristine de Borbón et Iñaki Urdangarin ont annoncé leur divorce lundi.

« D’un commun accord, nous avons décidé de mettre fin à notre relation conjugale. L’engagement envers nos enfants reste intact. Comme il s’agit d’une décision personnelle, nous demandons le plus grand respect de tous ceux qui nous entourent. Cristina de Borbón et Iñaki Urdangarin », lit-on dans une brève déclaration envoyée à EFE, l’agence de presse d’État.

L’annonce est intervenue une semaine après qu’un magazine de célébrités espagnol a publié une photo d’Urdangarin se promenant dans une ville de la côte sud de la France, main dans la main avec un collègue.

Urdangarin, 54 ans, ancien joueur olympique de handball, a été reconnu coupable de fraude et d’évasion fiscale en 2018. Il a purgé une partie de sa peine de cinq ans et 10 mois dans une prison du nord de l’Espagne jusqu’au début de l’année dernière, lorsqu’un tribunal l’a autorisé. . le remplir en rendant service à la communauté.

En raison du scandale, le couple a été dépouillé de sa pairie et retiré de la masse salariale du palais.

Le processus judiciaire, au cours duquel Cristina a été interrogée et condamnée à une amende pour avoir bénéficié des crimes de son mari, a encore érodé l’image de la famille royale, aboutissant finalement à l’abdication du roi Juan Carlos I en faveur de son fils Felipe, en 2014.

Cristina, 56 ans, vit désormais à Genève, en Suisse. Le couple s’est marié en octobre 1997 lors d’une somptueuse cérémonie à Barcelone.

Urdangarin a été interrogé la semaine dernière sur les photos publiées par le magazine Lecturas alors qu’il travaillait dans un cabinet de conseil à Vitoria, auxquelles il a répondu: « J’ai volé plusieurs millions d’euros, je suis allé en prison et cette affaire a entraîné cette femme avec moi. . J’ai contribué à mon beau-père a abdiqué et j’ai presque pris le contrôle de la monarchie espagnole. Et puis j’ai rencontré mes collègues. Mais wow. Ces choses « arrivent », n’est-ce pas ?

