Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund : Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Mit seinem letzten Spiel als Trainer von Borussia Dortmund Holte Thomas Tuchel 2017 n’a plus de titre. Im DFB-Pokal-Endspiel setzte sich der BVB gegen Eintracht Francfort durch. Doch trotz des sportlichen Erfolgs gab es Probleme – Tuchel musste die Koffer packen.

In einer hnlichen Situation sieht sich der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund nonne auch beim FC Chelsea. Trotz aller Erfolge steht er gewaltig in der Kritik. Selbst Ex-BVB-Star Christian Pulisic meckert öffentlich.

Borussia Dortmund: Tuchel feiert Erfolge et est dennoch umstritten

Es klang alles zu schön, um wahr zu sein. Vor einem Jahr übernahm Tuchel den englischen Hauptstadt-Klub. Die Blues“ steckten damals im Niemandsland der Tablele, sämtliche Saisonziele schienen außer Reichweite.

In Windeseile krempelte Tuchel die Mannschaft um – und hatte sofort Erfolg. In der Liga schaffte man es mit Platz vier noch auf den angestrebten Champions-League-Platz. In selbiger bracelet sogar der ganz große Wurf: Die Londoner besiegten im Finale Manchester City und gewannen die Königsklasse.





Selbst der Champions-League-Triumph scheint für Tuchel kein sicheres Pflaster zu sein. Photo : imago images/Shutterstock

Ex-entraîneur du BVB Tuchel stürzt mit Chelsea ab

Von dem Erfolg und den Ambitionen ist im Winter 2022 nicht mehr viel zu spüren. In der Liga hechelt man Spitzenreiter City hinterher. Und wie schon beim BVB scheint Tuchel mit seiner Art bei den Spielern anzuecken. Laut The Athletic“ sollen sich einige Profis an Tuchels Verhalten und seinen Entscheidungen stören. Er droht die Kabine zu verlieren.

Kurz vor Weihnachten meckerte Romelu Lukaku öffentlich, jetzt legt ausgerechnet Pulisic, der Tuchel noch aus Dortmund kennt, nach. La glace est au cœur. Ich habe nicht immer auf den Positionen gespielt, auf denen ich spielen will“, erklärte der US-Americanner zuletzt während der Länderspielreise.

Tuchel eckt immer wieder an

Nicht nur bei Borussia Dortmund, auch in Paris galt Tuchel als schwieriger Character. Nach Streitereien mit Sportdirector Leonardo musste er schließlich auch in Frankreich die Seal streichen – nur deshalb kam das Engagement für Chelsea überhaupt zustande.

—————————————

—————————————

Nun drohen ihm beim dritten Club in Folge diese Probleme. Sollten in Zukunft weitere Spieler Kritik öffentlich machen, könnte Tuchels Abenteuer trotz Champions-League-Sieg und Wahl zum Trainer des Jahres schon chauve erledigt sein. (mh)