L’économiste en chef de la banque d’investissement française Natixis, Patrick Artus, estime que les gouvernements européens continueront également à enregistrer des déficits budgétaires structurels cette année. Les économistes ont ajouté que la BCE devrait être en mesure de limiter les achats d’actifs et que, parallèlement, de nouvelles règles budgétaires sont attendues dans l’UE. Il s’agira de savoir comment modifier le déficit structurel.

L’évolution des déficits structurels dans la zone euro, l’Allemagne, la France, illii une Espagnol montrer les deux graphiques suivants. Au niveau de l’union monétaire de l’Union, les déficits suivants, affectés par l’impact du cycle économique, ont été proches de zéro en 2015, puis se sont encore creusés :



Artus soutient que si la croissance nominale dans la zone euro augmente d’un point de pourcentage à l’avenir en raison de l’inflation et de la productivité, cela suffira à stabiliser la dette dans tous les pays en mutation et dans la zone euro dans son ensemble. La seule exception est l’Italie, où le déficit structurel devrait tomber dans un tel cas, c’est-à-dire à 3,7% (désormais supérieur à 4%). Cependant, selon les économistes, une croissance plus élevée ne peut être obtenue qu’à long terme, il est donc nécessaire d’envisager d’autres options pour stabiliser les finances publiques.

Les pays européens peuvent rêver de couvrir les dépenses publiques dans des domaines tels que la transformation énergétique, la santé, la recherche et le développement et les systèmes éducatifs. Mais une telle démarche serait franchie, selon l’économiste, car ces programmes lui étaient destinés et au meilleur de sa connaissance. Quelles sont les possibilités d’accroître l’efficacité des services publics et de créer des conflits connexes ? Dans ce contexte, Artus rappelle les chiffres suivants, qui comparent les bénéfices publics des emplois rémunérés du secteur public :



Par cette mesure simple, la productivité du secteur public est faible dans des pays comme la France et l’Italie. Cependant, la possibilité d’une escalade et de l’émergence de conflits changeants est une période difficile. Ainsi Artus est arrivé à une conclusion claire : pour le moment, il ne restait plus qu’un, et c’était le cas.



Zdroj : Natixis