L’Italie est quatrième du relais masculin de Ruhpolding, c’est la victoire de la Russie devant l’Allemagne

La performance exceptionnelle du quatuor bleu, qui occupe toujours la première place avec un pourcentage de tir élevé et une performance chorale qui donne confiance en regardant Anterselva. La Russie a de nouveau réussi, devant l’Allemagne et la Biélorussie. Les cinq français, alors qu’ils se déroulaient tous entre la Suède et la Norvège, ont été retardés dès le départ.

Dans la première faction, Bormolini a confirmé à un très bon niveau et a lancé l’Italie à son meilleur. Après un bon match nul sur le terrain, au cours duquel il n’a utilisé qu’un seul rechargement, il s’est déchaîné sur ses pieds en trouvant un « zéro » rapide et en finale, il a gardé son rythme, ce qui lui a permis de changer de commandement dans les compagnies de Russie, Biélorussie et les États-Unis. et a gagné contre la Petite Allemagne (+18″). Certains des favoris avant l’événement étaient en retard : la France (+40″), la Suède et la Norvège.

Alors que la série se tenait, l’impensable s’est produit : le Suédois Femling a touché la cible du Norvégien Andersen, qui a perdu de nombreuses secondes sur le terrain et a marqué un penalty. Une pénalité de deux minutes pour la Suède, alors que la Norvège a été corrigée, qui reste toujours hors du top 10.

Dominik Windisch, en seconde période, a eu le frisson de ses meilleurs jours et a maintenu l’Italie en tête. Pour Domme une erreur au sol et un match nul parfait à ses pieds, qui l’ont sorti du polygone pour avoir une marge de 12″ sur la France, dans un grand retour avec super Jacquelin, la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine. En finale, Windisch a perdu quelques secondes mais tient le coup, livrant le relais à Bionaz avec 7″ d’avance. L’Allemagne perd, sixième avec 25″.

La Vallée d’Aoste a maintenu son meilleur rythme au premier tour, mais a payé le passage sur terre, où il a utilisé deux recharges. Un bon match nul avec un seul objectif raté et un rythme décent en ski maintient l’Italie dans le top 5 à 50″ de la tête. La paire Russie-Biélorussie est en tête, avec l’Allemagne troisième avec 29″ et l’Ukraine 4e avec 45″. La France septième, toujours avec le podium en vue.

Hofer a abordé la deuxième étape en compagnie de Fillon Maillet, qui l’a mené lors du premier tour. Sur un court bleu parfait et retour à la quatrième place, tandis que la France est restée derrière avec deux recharges. Devant, Tsvetkov n’a fait aucune erreur et a continué à courir, libérant Smolski à plus de 15 » et en gardant plus de 20 contre l’Allemand Nawrath.

Le Russe a été parfait même sur ses propres pieds et avec une série très rapide a ramené la Russie sur la plus haute marche du podium. Nawrath n’était pas loin derrière et a effectué un retour contre Smolski, qui n’a commis qu’une seule erreur mais a profité de sa recharge. En finale, l’Allemagne a tenté un retour sensationnel mais a terminé 7 « derrière la Russie, la Biélorussie troisième en 23 ». Pour l’Italie une très belle quatrième place finale devant France 5 et Ukraine 6.

Après deux troisièmes places entre Oestersund et Hochfilzen Khalili, Serokhvostov, Loginov et Tsvetkov ont ramené la Russie à la victoire dans le relais masculin. Un succès qui manquait depuis trois ans et à Ruhpolding même depuis 2010. Premier podium de la saison après deux quatrièmes places pour l’Allemagne, excellente dans les quatre étapes malgré l’absence de Kuehn.

Mais on peut aussi sourire en Italie. Une quatrième place confiante en vue d’Anterselva et surtout à l’approche de Pékin 2022. Aujourd’hui, le quatuor était privé de Tommaso Giacomel, qui pourrait réintégrer le jeu pour une course dans laquelle des médailles seront décernées. Bionaz a fait de sa querelle une faction viable, tandis que Bormolini, Windisch (remarquablement dans la deuxième faction) et Lukas Hofer, qui pourront se développer davantage dans les semaines à venir, semblaient inébranlables.

Pendant ce temps, de bonnes nouvelles sont également venues de Pokljuka, domicile de la troisième étape de l’Ibu Junior Cup, où Sara Scattolo a confirmé sa bonne forme en terminant deuxième du Sprint féminin. Malgré deux erreurs debout, la classe 2003 a frôlé la victoire et a été précédée par la Tchèque Jandova de 2,8 secondes, parfaite pour le tir.