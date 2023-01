La France n’a pas imité l’Italie et le Brésil, les deux seules nations à avoir remporté le titre en près d’un siècle d’histoire de la Coupe du monde.

La renommée de Lionel Messi, qui a remporté le trophée tant convoité à sa cinquième tentative, se perd dans sa collection unique. Et maintenant, il passera au niveau de l’idole du football argentin Diego Maradona.

Surtout quand il a aidé à déterminer la finale au Qatar dimanche.

EN LIGNE nous avons regardé minute par minute

Sur le score de 2-2, à dix minutes de la fin des prolongations, avant le penalty, Lautar Martnez, qui se croyait hors-jeu, a botté le ballon à droite, et le ballon a rebondi sur la planche argentine après un pas. Lloris.

Les fans, joueurs et joueuses pleuraient d’émotion, ils se voyaient avec le trophée d’or dans les mains, mais la France a réussi à égaliser une fois. Ça colle : Kylian Mbappé le prouve. Il a réussi un tour du chapeau en finale, il n’a même pas broyé l’écart et il a quand même perdu.

Messi est le roi, mais il a les plus grandes victoires dans le ciel bleu.

Depuis quelques semaines, toute l’Argentine a oublié tous les soucis qui la tourmentaient. Du début à la fin du tournoi, il a eu le meilleur soutien absolu à Doha et au-delà. Même après la portion d’eau, Sadská Arbi n’a cessé de chercher et d’espérer. Il se serre les coudes. vous derrière st.

C’est peut-être comme ça que ça devrait se passer.

Pendant longtemps, il a semblé qu’un duel entre deux joueurs de Paris St. Germain aura un vainqueur clair. Les quatre-vingts premières minutes étaient celles de Messi, Mbappé traînait juste après la séquence, et son compatriote de douze ans l’a couvert à la perfection.

Ensuite, le Français a égalisé en deux minutes et les choses ont été complètement différentes. Vous souvenez-vous de la dernière fois où la Coupe du monde de Finlande s’est effondrée ?

Pendant longtemps, la France a joué le pire match du monde.

Pas d’énergie, pas de vie, pas d’entraînement, pas de flux. Virza, qui a couru dans l’équipe ces derniers jours, a vu l’entraîneur Dider Deschamps plus que cela, et même lui a été agréablement surpris.

Les champions en titre n’ont pas du tout attrapé le ballon, l’Argentine a été bien meilleure, elle a rapidement marqué deux buts, tandis que la France non seulement ne s’est pas alignée en première mi-temps, mais ne m’a même pas touché au cœur. Le potage.

Avant le premier but, Dembele a commis une erreur, dribblant naïvement vers le drapeau de coin de Di Maru, se laissant passer puis encrassant le gardien argentin au bord de la surface. Le juge polonais Marciniak a immédiatement accordé le penalty, des tirs répétés révélant un contact léger et un pd volontaire, mais VAR n’avait aucune raison d’intervenir et de corriger la décision. C’est pourquoi Messi peut facilement sauver du point de penalty.

Avant le deuxième tir, le capitaine argentin a accéléré les choses avec des réactions rapides et une passe intelligente à la mi-temps, après quoi Mac Allister a inscrit un but facile pour Di Mara.

Deschamps a réagi avec un doublé en première mi-temps, lorsqu’il a déchaîné Demblo et l’attaquant Giroud qui ont commis une erreur et ont envoyé les jeunes Thurama et Kol Muani dans le match. Les Français ont attendu la 80e minute, lorsque Kolo Muani a dépassé Otamendi et a obtenu un penalty, à quel point l’équipe de Pak Mbappho a commencé à faire des remplacements.

Le penalty s’est transformé en but, car le gardien argentin Martnez a vu le ballon. Moins de deux minutes plus tard, il a marqué dans le lob de Thuram, égalisant le score à 2:2, et à ce moment, la France a soudainement attrapé un but.

Soudures, chaos et le saut de natation de Thuram, qui a décerné à la Pologne un carton jaune pour la décision du film. A deux minutes de la fin, Messi, joueur clé de l’époque, marquait de l’autre côté, mais Lloris tirait au-dessus de la barre.

Fini est fou de ne pas avoir bu.

Dans le temps supplémentaire, Messi a marqué un vol devant Martinez et l’Argentine a repris la tête, mais à l’autre bout, après le but de Mbappho, Montiel a fait un handball dans la surface de réparation et Marciniak a ensuite marqué un penalty dans l’arrêt.

La France se bat à nouveau.

Ils pourraient facilement gagner si Kolo Muani ne se contentait pas de frapper Martnez avec brio dans le tutu. Il a été un personnage clé même dans la propagation, où il a rattrapé Coman, manquant Tchouamni dans la série, et en fin de quart, l’Argentin Montiel a décidé.

Spectacle grandiose et inoubliable.

Je m’attribuerai le mérite, je serai vaincu.

Katarsk finle est entré dans le génie.