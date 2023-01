La célèbre Emily freine la transformation de la ville, les politiques parisiens sont en colère

En série Émilie est à Paris de la plate-forme de streaming des ateliers Netflix s’est attiré des critiques répétées depuis son lancement en 2020 pour avoir donné aux téléspectateurs une vision déformée de la capitale française. Les opposants soulignent que les rues scintillantes et les restaurants raffinés ne représentent pas le vrai Paris, mais plutôt une notion romantique de celui-ci.

Selon des représentants de la mairie de Paris, l’influence de la série populaire est encore plus problématique, selon le journal. Temps. Ils prétendent qu’elle est régressive et entrave les débats sur l’environnement et l’adaptation des villes aux nouvelles situations climatiques.