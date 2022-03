CK Wadowice : défenseur du Wadowicki Middle School à Varsovie

Il y a soixante ans, dans un hôpital de Penley, au Pays de Galles, près de Wrexham, Walerian Czuma, général de brigade, commandant des gardes-frontières et commandant de la défense de Varsovie, est décédé. Il s’agit d’un autre officier de notre série, lié à Wadowice, cette fois diplômé du gymnase local. Aujourd’hui, nous invitons les lecteurs dans les rues de la capitale assiégée dans les premières semaines de la campagne de septembre.

Walerian Czuma est né le 24 décembre 1890 à Niepołomice dans la famille de Jan (né en 1860), chevrons di Vistule et Emilia née Ptak (née en 1864). Walerian était l’un des nombreux enfants, mais à part lui, un seul frère cadet, Władysław, né en 1893, a vécu jusqu’à l’âge adulte. Six ans après la naissance du futur défenseur de la capitale, la famille Czum a déménagé de Niepołomice à Czaniec, où elle a acheté une ferme de 20 morgens, et Jan Czuma est passé de chevron à fermier. Un autre transfert, cette fois à Wadowice, eut lieu au tournant de 1905 et 1906, et les deux frères Czum commencèrent leurs études dans une école supérieure humaniste locale. La famille a acheté une propriété agricole dans la rue Krasińskiego, qui fonctionne toujours parmi les habitants de Wadowice sous le nom de « Czumówka » (« Na Czumie »). Les parents ont été enterrés dans le cimetière paroissial local, janvier 1933 et Emilia 1941.

Valerian réussit ses examens de fin d’études secondaires en 1911 et entra à la Hochschule für Bodenkultur de Vienne. La même année, dans la capitale de l’Autriche-Hongrie, il rejoint le 13e régiment d’infanterie et un an plus tard dans les rangs de l’équipe polonaise de fusiliers. Après le déclenchement de la guerre, il s’engage dans la Légion – à partir de mars 1915, en tant que sous-lieutenant, il dirige la compagnie, et à partir de décembre 1915, après avoir été nommé lieutenant, la 9e compagnie du 3e régiment d’infanterie de la 2e brigade de la Légion polonaise.

Lors de la bataille d’assassinat à Kostiuchnówka, à l’été 1916, le 3e régiment, qui comprenait la compagnie de Chuma, fut envoyé pour soutenir le 5e régiment d’infanterie russe qui repoussa l’attaque. Dans les premiers jours de juillet, les légions du 3e régiment ont attaqué la zone appelée Polska Góra, qu’elles ont réussi à capturer malgré les tirs nourris de l’artillerie ennemie. Au cours de ce combat, le lieutenant Czuma a été grièvement blessé et envoyé à Cracovie pour y être soigné. Après une longue convalescence, le 1er janvier 1918, Walerian Czuma, déjà au grade de capitaine, retourne au front en prenant le commandement du 2e bataillon du régiment d’infanterie de la 3e Légion. En février, la nouvelle parvint aux ordres que les pays centraux, dont l’Autriche-Hongrie, avaient signé un accord avec la République populaire ukrainienne à Brest. Cela supposait l’inclusion de la région de Chełm, de parties de Podlasie et de la Galice orientale avec Lviv et Przemyśl dans l’État ukrainien alors formé. Les officiers de la 2e brigade, qui faisaient alors partie du soi-disant corps auxiliaire polonais, ont décidé de percer sur le front russe et de rejoindre les troupes polonaises qui y combattaient. Lors de la bataille de Rarancza, dans la nuit du 15 au 16 février 1918, environ 1 600 légionnaires, dont une centaine d’officiers, franchissent la ligne de front. En mars, le capitaine Czuma est nommé major et un mois plus tard envoyé par le général Józef Haller à Moscou, où il assistera les Polonais déplacés et recrutera, en tant que commandant de la place souterraine, des unités polonaises successives.

Dans la Russie déchirée par le chaos révolutionnaire, une structure militaire composée de soldats de différents pays s’est formée. Depuis septembre 1917, le corps tchécoslovaque, composé de plus de 40 000 hommes, opère sur le front sud-ouest. Le Comité militaire polonais a tenté de communiquer avec son commandement, voulant organiser les troupes polonaises en accord avec les Tchèques. Après quelques mois à Moscou, Valerian Czuma (déjà colonel) quitte la ville et le 1er août 1918, il atteint Oufa sur la rivière Biełaja, où il commence à créer une formation polonaise, totalement indépendante des Tchèques. Au début de 1919, en tant que diplômé du gymnase de Wadowice, il organise une unité d’infanterie de près de 12 000 soldats – la 5e division de fusiliers polonais (appelée «division sibérienne») sous l’armée polonaise en France dirigée par le général Haller. La division a combattu aux côtés des forces «blanches», à savoir les forces contre-révolutionnaires de l’amiral Aleksander Kolczak, qui ont été forcées de se retirer vers l’est après l’offensive bolchevique. La Division 5 sécurise cette retraite. Les gains des bolcheviks et leur accord supplémentaire avec le commandement du corps tchécoslovaque ont forcé la division sibérienne à se rendre à proximité de la gare de Klukwiennaja près de Krasnoïarsk en janvier 1920. Le colonel Czuma a également été fait prisonnier, il a été emprisonné à Krasonajarsk, Omsk et à Moscou Butyrki. Il ne quitta la Russie bolchevique qu’en janvier 1922.

Après être retourné dans la République indépendante de Pologne et avoir pris un congé de maladie, il a repris ses fonctions. De septembre à décembre 1922, il participe au 3e cours pour commandant d’infanterie divisionnaire et commandant de régiment à Rembertów. Après avoir terminé sa formation, il est devenu commandant de la division d’infanterie et commandant par intérim de la 19e division d’infanterie à Vilnius. En mai 1927, il est nommé commandant de la zone fortifiée de Lviv et, en février 1928, commandant de la 5e division d’infanterie à Lviv. Général de brigade avec ancienneté le 1er janvier 1928. Depuis le 7 février 1939, cet officier distingué et expérimenté était le commandant en chef des gardes-frontières.

Au moment de l’invasion allemande de la Pologne, le général Czuma était à Varsovie. Le haut commandement s’est rendu compte que les principales cibles des attaques blindées de Silésie étaient la capitale, le centre administratif et politique du pays. Le 3 septembre, le commandement de la défense de Varsovie (DOW) a été formé, dirigé par le commandant des gardes-frontières. En deux jours, le général Czuma organise la défense en s’appuyant sur un certain nombre d’unités à sa disposition, dont : un bataillon de marche, deux bataillons HMG, plusieurs batteries d’artillerie, dont une batterie à cheval de 6 canons, cinq pelotons de pionniers motorisés, un bataillon d’infanterie avec des pelotons antichars et deux compagnies de chars légers et une compagnie de chars. Il est également autorisé à créer des branches sur la base du surplus de mobilisation. Le travail de l’équipage était de défendre la capitale par l’ouest et d’entretenir les ponts des deux côtés de la Vistule. Jusqu’au 5 septembre, le général Czuma organise les bureaux de l’état-major et de l’intendance. Le même jour, les autorités de l’État et le commandant en chef ont quitté Varsovie, mais le président Stefan Starzyński (major WP) est resté à son poste et, avec l’aide des organes d’application de la loi rétablis, il a pris le contrôle du chaos dans le ville. Peu de temps après, Starzyński est nommé par le général Czuma commissaire civil de la Défense de Varsovie.

« Soldats ! Nous avons pris une position d’où il n’y a pas de descente. À cette position, l’ennemi ne peut entendre qu’une seule réponse à ce moment :> Assez ! Pas un pas de plus ! <. Dan kami hanya diperbolehkan menyampaikan satu laporan:> Les ordres du commandant en chef seront exécutés <".

(par ordre du général Walerian Czuma, 10 septembre 1939)

Après l’arrivée du général Juliusz Rómml dans la capitale (dans les premiers jours de la campagne de septembre, commandant de l’armée « Łódź »), l’armée « Varsovie » a été formée sous son commandement (8 septembre), dont dépendait le DOW. Il y avait un malentendu entre les généraux résultant du concept de défense de la capitale. Rómmel voulait défendre Varsovie à tout prix tout en restant dans la ville, Czuma voulait agir de manière plus agressive. Il prévoyait d’agir pour soutenir les troupes de « Poznań » et de « Poméranie » qui se sont retirées après la bataille de Bzura. Cependant, la grève a été annulée le 17 septembre par le général Rómml.

Le général Czuma lui-même était également impliqué dans des activités militaires. Le colonel Porwit, répartiteur du général Czuma et plus tard commandant de la défense de la rive gauche de Varsovie, rappelle que le 9 septembre, le général a personnellement commandé un escadron de canons de 120 mm à Praga, dont le feu a été arrêté par des raids blindés allemands le long de la rue Grójecka. . Le commandant de la défense de Varsovie a également participé à l’une des dernières batailles de la capitale dans le quartier de la rue Belwederska (27 septembre).

Après la reddition de Varsovie (28 septembre), le général Czuma est arrêté. Il a d’abord été dans l’oflag VIIA de Murnau (Bavière), puis dans le camp VIIIE de Johannisbrunn près d’Opava (Silésie tchèque) et dans l’oflag VIB de Dossel (Rhénanie du Nord-Westphalie). Après avoir été libéré par les Américains, il ne retourna pas en Pologne et resta en exil avec son frère Władysław. Il vit d’abord à Paris puis à Nice, d’où il s’installe en Grande-Bretagne. Grâce au Corps polonais d’établissement et de placement, il a obtenu un emploi à la ferme de Cobalder. En 1956, le général s’installe au centre de la maison polonaise Penrhos pour les ex-soldats. Cinq ans plus tard, il est victime d’un accident vasculaire cérébral et est admis à l’hôpital polonais de Penley, où il décède le 7 avril 1962. Deux jours plus tard, il est enterré au cimetière de Wrexham. À sa volonté, les cendres de l’officier ont été transportées en Pologne et inhumées au cimetière de Powązki le 2 juillet 2004.

Parmi les décorations que le général Czuma a donné inclus. Ordre de Virtuti Militari (classe III, IV et V), quatre fois la Croix du Courage, Polonia Restituta (classe IV), la Croix de la Liberté avec l’Épée et la Croix d’Or du Mérite. Il a reçu l’Ordre national de la Légion d’honneur, grade 5 (France) et l’Ordre de Léopold grade 4 (Belgique) de décorations étrangères.

(MW)