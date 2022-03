Marques à Dachwohnung à Herdern TG – TOP ONLINE

Peu après 2 heures du matin, les pompiers ont répondu à l’incendie à Herdern en Thurgovie – c’était le résultat d’un rapport préliminaire de la police du comté de Thurgovie. Un habitant d’un immeuble de la Frauenfelderstrasse a vu de la fumée dans le grenier de son appartement et a donné l’alarme. Tous les occupants de la propriété sont alors sortis pour se sauver. Le service d’incendie de Herdern et le service d’incendie de la base de Frauenfeld sont rapidement arrivés sur les lieux, éteignant le feu couvant et aérant le bâtiment.

Le locataire de 36 ans a dû être transporté à l’hôpital par les services d’urgence pour suspicion d’inhalation de fumée. Les occupants de la propriété peuvent retourner dans leurs appartements après avoir combattu l’incendie. Le grenier touché n’était plus habitable, les dégâts matériels s’élevaient à plusieurs dizaines de milliers de francs.

Les services d’enquête incendie et un électricien ont été appelés pour clarifier la cause de l’incendie. Selon les conclusions de la police de Thurgovie jusqu’à présent, la cause de l’incendie était un défaut technique des appareils électroménagers.

Pendant l’exploitation, la Frauenfelderstrasse a dû être fermée pendant environ deux heures et le trafic détourné localement.