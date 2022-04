Cinq histoires de victoires et d’échecs diplomatiques (y compris lorsque Kissinger a suggéré d’attaquer le Portugal)

De la création des Nations Unies à la suggestion d’envahir le Portugal, des moments clés de l’histoire où la diplomatie a joué un rôle central. Certains ne fonctionnent pas, d’autres sont indispensables pour éviter une catastrophe majeure.

Lorsque le Premier ministre britannique Neville Chamberlain revint en Angleterre le 30 septembre 1938, il apporta avec lui le journal qui apporterait « la paix pour notre temps ». C’est la promesse qui a émergé de la réunion de Munich qui a réuni les premiers ministres de Grande-Bretagne, de France et d’Italie avec le chancelier allemand Adolf Hitler. Après que l’Allemagne a occupé l’Autriche, les trois puissances européennes ont cédé l’occupation des Sudètes (la région entre l’actuelle Allemagne, la République tchèque et la Pologne) et le contrôle de toute la Tchécoslovaquie au Führer.

Neville Chamberlain tenant un « papier de paix » (Getty Images)



De l’accord de Munich est venue la promesse d’Hitler qu’aucune autre revendication territoriale ne serait faite par l’Allemagne, ce qui expliquait le retour triomphal de Chamberlain, qui agita solennellement le papier en l’air alors qu’il descendait de l’avion à l’aéroport Heston de Londres. « Je crois que c’est la paix pour notre époque », a-t-il déclaré. Mais je me trompais. Moins d’un an plus tard, l’Allemagne envahit la Pologne et la Grande-Bretagne fut forcée de déclarer la guerre au Troisième Reich.

Neville Chamberlain, douard Daladier, Adolf Hitler et Benito Mussolini (AP)



Pendant près de six ans, il y a eu l’une des guerres les plus sanglantes de tous les temps, impliquant les principales puissances européennes, à l’exception des États-Unis et du Japon.

L’erreur d’Hitler

On pourrait soutenir que Chamberlain avait tort, ou même trop naïf, mais Hitler a également commis une erreur diplomatique des années plus tard, qui s’est avérée déterminer le cours de la guerre. Avant même que les alliés ne déclarent la guerre à l’Allemagne, la chancelière a tenté de conclure un pacte de non-agression avec l’Union soviétique, en vertu duquel, avec Josef Staline, les pays s’engageaient à ne pas s’allier les uns aux autres dans les années suivantes.

L’Union soviétique a vu la France et la Grande-Bretagne fermer la porte à un accord et a finalement dû garantir qu’elle ne serait pas le prochain pays sur la liste d’Hitler, notamment parce qu’une fois la Pologne conquise, la prochaine frontière serait les États baltes et la Biélorussie, puis les républiques soviétiques. L’accord a été conclu entre le plus haut diplomate de chaque pays, le ministre des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop et Vyacheslav Molotov – qui a donné le nom au célèbre cocktail utilisé comme arme.

Signature entre Molotov et Ribbentrop avant Staline (AP)



La paix entre les deux pays était garantie, du moins semblait-il. Mais le ton impérialiste d’Hitler allait le trahir : après la conquête de la France et des Pays-Bas, le 18 décembre 1940, Hitler donna l’ordre de lancer « l’opération Barbarossa », qui fut menée avec l’invasion de l’Union soviétique. L’année prochaine.

L’Allemagne a tout de même réussi à conquérir les États baltes, la Biélorussie et l’Ukraine, mais les progrès étaient aux portes de Moscou et de Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg). Une énorme défaite pour l’Allemagne et une énorme erreur pour Hitler, qui a fini par détester la diplomatie (qui a évité la guerre pendant près de deux ans) et a tenté de s’étendre au-delà de son véritable pouvoir.

Quand les États-Unis voulaient « vacciner » le Portugal

En pleine guerre froide, tout ce qui touche au communisme rend les États-Unis méfiants. L’Europe occidentale étant hors de danger, l’Amérique du Nord a accueilli avec prudence la nouvelle de l’entrée du Portugal dans le processus révolutionnaire continu (PREC).

La possibilité d’un Portugal communiste était un danger à plusieurs égards : les alliés soviétiques de l’OTAN pouvaient infecter d’autres pays. Pour cette raison, le secrétaire d’État américain Henry Kissinger, homme fort de la diplomatie avec Richard Nixon et Gerald Ford, a admis appliquer sa théorie d’un « vaccin » : si le Portugal tombait aux mains des communistes, il pourrait s’étendre à l’Espagne. , Italie. ou la Grèce. Un an après la révolution des œillets, et lors d’une réunion au centre de la Maison Blanche, le diplomate a prédit : « En 1980, nous aurons peut-être des communistes au pouvoir au Portugal, en Grèce et peut-être en Italie ».

Mais avant cela, le 27 mars, il avait très clairement indiqué la marche à suivre : « Que ferions-nous si ce type de gouvernement voulait maintenir le pays dans l’OTAN ? Quel impact cela aurait-il en Italie ? Et en France ? quel que soit le résultat. , et expulsé de l’OTAN », a déclaré Gerald Ford.

La pression internationale, née de déclarations comme Henry Kissinger, réitérée en audience avec le pape Paul VI, s’ajoute au bûcher diplomatique qui brûle actuellement au Portugal, où l’on craint une guerre civile. Et cela a failli arriver le 25 novembre 1975, lorsqu’un mouvement militaire s’est rassemblé pour empêcher une prise du pouvoir par les communistes. L’intervention du Groupe des Neuf, composé d’officiers de l’ABRI, a été cruciale pour éviter une confrontation militaire, notamment entre les factions de l’ABRI. La diplomatie, avec l’aide de la dissuasion, a réussi dans ce cas.

Les autorités transfèrent les catholiques emprisonnés au Patriarcat, à Lisbonne, pendant le PREC (Getty Images)



De la Première Guerre mondiale aux Nations Unies

Après plusieurs années de paix en Europe, une série d’événements a conduit à la Première Guerre mondiale, la plus grande guerre à ce jour, qui a eu lieu entre 1914 et 1918. Tous les efforts diplomatiques ont échoué, mais les erreurs commises ont rappelé la nécessité de créer une organisation. cela pourrait empêcher de nouveaux affrontements.

La Société des Nations est née en 1919, une organisation formée par des pays qui ont gagné des guerres, et dont le but était de maintenir la paix dans le monde.

Vingt ans plus tard, l’Allemagne nazie a mis fin au climat de paix, mais la Société des Nations était une idée qui allait porter ses fruits plus tard, aboutissant, en 1945, à la formation de l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui compte actuellement 193 membres, dont la Russie. et Ukraine.

Vote du Conseil de sécurité des Nations Unies, 1950 (AP)



Depuis le début de la guerre sur le sol ukrainien, la position des Nations Unies a été au centre de la diplomatie. C’est à travers ces organisations que plusieurs évacuations de villes ont été organisées, et c’est aussi à travers ces organisations que l’aide humanitaire a atteint de nombreux endroits en Ukraine, mais aussi en Pologne ou en Roumanie.

Récemment, dans un effort diplomatique des plus visibles, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres du Portugal, s’est rendu en Russie, où il s’est entretenu avec Vladimir Poutine. De là, il se rendit à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky.

En Syrie, en Éthiopie, en Irak et dans de nombreux autres endroits, l’ONU a maintenu sa sphère d’influence, déplaçant ses fonctions diplomatiques au-delà de la sphère militaire.

Israël, une affaire éternelle (non) aboutie

Créer un pays à partir de zéro ne sera jamais une tâche facile, mais le faire pour abriter encore plus de groupes ethniques et religieux, avec les facteurs aggravants que la région est tumultueuse. En Israël, pays fondé en 1948, la diplomatie n’a jamais cessé d’exister intensément, évitant parfois la guerre mais échouant à d’autres moments.

La diplomatie a pris effet très tôt. C’est parce que les États-Unis ont soutenu, depuis 1917, la construction de maisons pour les Juifs en Palestine. Cependant, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, et avec les millions de réfugiés qu’elle a provoqués, les États-Unis, par l’intermédiaire du président Franklin D. Roosevelt, ont assuré aux États arabes qu’ils adopteraient une position neutre, de ne pas s’immiscer dans cette affaire. sans d’abord écouter les Juifs et les Arabes.

Dans la direction opposée est venue la Grande-Bretagne, qui avait un mandat colonial pour la zone jusqu’en mai 1948, et s’est opposée à la création d’un État, juif ou arabe, en Palestine.

Ce sont précisément les Nations Unies qui sont venues, en 1947, intervenir de manière décisive, définissant le partage du territoire entre l’État hébreu et l’État de Palestine, car Jérusalem, avec le statut de ville neutre, serait administrée par les Nations Unies nations elles-mêmes.

Les Juifs font la fête à Tel-Aviv après que l’ONU a annoncé la division de la Palestine (AP)



Avec les deux côtés mécontents, un scénario est semé dans lequel, sur une base régulière, le conflit armé revient dans la région. Il est courant d’entendre de temps à autre qu’une bombe a explosé à Jérusalem ou dans la bande de Gaza. Selon le projet Virtual Jewish Library, près de 25 000 Juifs/Israéliens sont morts depuis 1948, la partie arabe/palestinienne ayant plus de 78 000 victimes.