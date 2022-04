La reconstruction de Slavic eské Budějovice coûtera environ 100 millions de plus cher

eské Budějovice sera reconstruit par Slavie Cultural House selon une conception conjointe des architectes français du studio Chaix & Morel et Associés, du studio Christian Anton Pichler d’Autriche et de l’architecte autrichien Jan Proksa. L’extension accueillera le hall principal, tournant à 90 degrés et plus grand que l’emplacement actuel. Une petite salle avec un café sera créée au fond. Selon les architectes, la salle principale d’origine n’était pas acoustiquement adaptée. La nouvelle salle multifonctions peut accueillir 550 spectateurs debout, la salle peut accueillir jusqu’à 60 musiciens dont la Philharmonie. La maison sera plus longue de 6,5 mètres, un nouveau hall et un escalier seront créés.

Slavie était à l’origine le bâtiment fédéral allemand, construit entre 1871 et 1872. Il a été conçu comme le centre culturel, social et politique du peuple allemand à eské Budějovice. Dans la période avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, il est devenu le centre du nationalisme allemand d’Hitler. Après la libération, le bâtiment s’appelait la Maison Staline et devint plus tard le Secrétariat Régional du Parti Communiste, puis remis à la ville, puis servit à l’armée. En 1962, l’État l’a rendu à la ville et il est devenu pendant un certain temps l’un des centres culturels d’eské Budějovice.