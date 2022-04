Championnat du monde de hockey sur glace : l’entraîneur DEB Söderholm débute avec cinq débutants

Avec les Olympiens Dominik Kahun, Daniel Pietta et Fabio Wagner, mais aussi cinq débutants, l’entraîneur national de hockey sur glace Toni Söderholm entame les préparatifs de la Coupe du monde. Les 24 joueurs convoqués par la Finlande pour les internationaux jeudi (17h) et vendredi (15h) à Chomutov face à la République Tchèque dont les vétérans et nouveaux venus Nikita Quapp, Justin Volek (tous deux Penguin Krefeld), Alexander Karachun (Schwenninger Wild Wings) ), Julian Napravnik (Minnesota State University) et Tim Fleischer (Nuremberg Ice Tigers).

Söderholm a amené trois compatriotes dans l’équipe d’entraîneurs pour la Coupe du monde en Finlande : le record national finlandais et ancien champion du monde Raimo Helminen et Petteri Väkiparta, entraîneur-chef du club de deuxième division Lausitzer Füchse. Ilpo Kauhanen (48 ans) est de retour en tant qu’entraîneur des gardiens, vidéo le nouvel entraîneur est Erik Elenz (Université du Vermont). « C’était important pour moi au début que nous ayons une expérience internationale dans l’équipe d’entraîneurs », a déclaré l’entraîneur national.

Après la République tchèque, il y aura un match à Rosenheim

Les matchs en République tchèque seront suivis de quatre camps d’entraînement courts et de matches à Rosenheim (19-23 avril), Dresde (26-30 avril) et Schwenningen (5-8 mai). Ensuite, les joueurs nationaux des séries éliminatoires de la Ligue allemande de hockey sur glace (DEL) et de la LNH doivent rejoindre l’équipe.

Lors de la Coupe du monde (13-29 mai), le Canada, la Suisse, la Slovaquie, le Danemark, le Kazakhstan, l’Italie et la France sont devenus des adversaires au tour préliminaire.

Effectif pour le premier match de préparation à la Coupe du monde :

Gardien de but: Andy Jenike (Iserlohn Roosters), Nikita Quapp (Krefeld Penguins), Niklas Treutle (Nuremberg Ice Tigers)

Défenseur: Torsten Ankert (Iserlohn Roosters), Tim Bender (Nuremberg Ice Tigers), Tobias Fohrler (HC Ambri-Piotta/Suisse), Leon Hüttl, Fabio Wagner (tous deux ERC Ingolstadt), Johannes Huss (Schwenninger Wild Wings), Luca Münzenberger (Université de Vermont/États-Unis), John Rogl (Panthère d’Augsbourg)

attaquant: Alexander Blank, Laurin Braun, Justin Volek (tous Krefeld Pinguine), Tim Fleischer, Daniel Schmölz (les deux Nürnberg Ice Tigers), Mirko Höfflin, Daniel Pietta, Samuel Soramies (tous ERC Ingolstadt), Taro Jentzsch (Iserlohn Roosters), Dominik Kahun ( SC Bern/Suisse), Alexander Karachun, Daniel Pfaffengut (tous deux Schwenninger Wild Wings), Julian Napravnik (Minnesota State University/USA).