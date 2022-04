Le général russe du FSB, Sergei Beseda, s’est retrouvé en prison pour avoir volé de l’argent afin d’assurer une victoire facile du Kremlin en Ukraine. Mais le président russe Vladimir Poutine doit également des échecs sur les lignes de front à d’autres commandants corrompus, a écrit le journal polonais Gazeta Wyborcza.

Beseda est à la tête du département de l’information opérationnelle, ou renseignement étranger, et joue un rôle clé dans le jeu ukrainien à Moscou. Et pas depuis hier, mais à l’hiver 2014, il a ordonné une tentative de mettre fin au « Maidan » de Kiev.

Selon des informations fournies à des médias indépendants par des sources du FSB lui-même, le soi-disant Wind of Changes, Poutine a confié au général l’organisation « Antimajdany » dans un pays voisin. Leurs participants, comme le général Beseda l’a promis au Kremlin, s’élèveront contre les « néo-nazis » de Kiev et donneront une porte de sortie avec intérêt. Russie Char.

Il y a un mois, le général Beseda et son adjoint, Anatoly Baluch, se sont retrouvés en résidence surveillée, selon le serveur Agentura.ru, spécialisé dans les services secrets. Il s’avère maintenant que l’important général a été transféré dans la prison la plus fortifiée de Russie, Lefortov à Moscou.

Vladimir Osechkin de Gulagu.net, à qui Wind of Changes a relayé des informations, a expliqué ce que le chef du renseignement du FSB a allégué. Il avait beaucoup d’argent, qu’il a reçu du Kremlin pour avoir provoqué un soulèvement national contre le régime de Kiev. Rien que ces derniers mois, il a disposé de dix milliards de roubles (environ 2,64 milliards de CZK) de la section secrète du budget de l’État.

La Russie se cache même de ses propres législateurs, qui représentent environ 15 % de ses dépenses.

Dans son rapport à Poutine, le général a assuré que dans toutes les grandes villes d’Ukraine, il avait mobilisé et payé « jusqu’à deux mille hommes sportifs » prêts à s’opposer activement aux institutions ukrainiennes. Cette force d’assaut devait être suivie dans chaque ville par des milliers de foules pro-russes, qui ont accueilli les chars russes avec enthousiasme.

Il ne serait pas étrange que Poutine soit séduit par des visions selon lesquelles il répéterait la conquête sans effusion de sang de la Crimée et que le dirigeant du Kremlin ordonne à ses pétroliers d’apporter avec eux des uniformes de cérémonie pour le défilé à Kiev, qui est attendu quelques jours plus tard. invasion.

Maintenant, les enquêteurs militaires tentent de découvrir ce qu’il est advenu de l’argent que Beseda a dépensé pour un réseau fictif d’agents et de plongeurs. Le général est en danger de mort. Peut-être même la mort.

La Russie s’est retirée du Conseil de l’Europe, rompant avec son obligation de respecter un moratoire sur la peine de mort en vigueur depuis 1997, lorsque Moscou tentait de remplir les conditions d’adhésion au conseil. Aujourd’hui, de nombreux politiciens importants, comme l’ancien président Dmitri Medvedev, disent qu’il est temps de revenir à l’exécution par balles.

Dans une interview accordée à Echo Radio Moscow et au magazine Novaya Gazeta (les deux médias sont arrêtés, leurs rédacteurs sont très actifs sur les réseaux sociaux), Osechkin a décrit le niveau de corruption dans l’armée et les services secrets russes. Par exemple, les audits examinent les dépenses du célèbre groupe Wagner. Sur les dizaines de milliards de roubles, pas plus de la moitié est allée aux mercenaires.

Selon les informations de Wind of Change, le FSB affirme que les huit billions de roubles (environ 2,1 billions de CZK) dépensés pour la défense au cours des cinq dernières années ne peuvent être comptés. Ce montant équivaut à un quart du budget de l’État cette année. « L’argent est devenu une crypto-monnaie et une villa commune en France, en Bulgarie et en Espagne », estime Osechkin.

Selon les habitants de Loubianka (siège du FSB), qui traditionnellement n’aimaient pas l’armée et se battaient pour leur influence, le mécanisme de corruption a été superbement construit par deux vice-ministres de la Défense, Sergueï Choïgou – Timur Ivanov et Ruslan Calikov. Les deux brûlent sous les pieds depuis plusieurs mois maintenant, alimentant la guerre dans la croyance en l’ancien principe russe selon lequel « la guerre enlèvera tout péché ».

Le politicien de l’opposition Alexei Navalny et les gens de son Fonds anti-corruption ont obstinément souligné la corruption au ministère de la Défense et le style de vie somptueux de Shogu, Ivanov et Calikov. Mais avant d’examiner l’affaire, Poutine a fait ce qu’il a pu pour écarter l’opposition de la vie publique. Il a d’abord ordonné le meurtre, puis l’a emprisonné. Et maintenant, la vie de ses habitants est dans la « blitzkrieg » qui n’a pas réussi à payer, écrit Gazeta Wyborcza.

