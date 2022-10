Chaleur torride en Espagne et en France : Températures supérieures à 40°C, les autorités alertent sur les incendies

« Une nouvelle canicule a commencé en France et au sud de l’axe Bordeaux-Lyon, les températures pourraient monter au-dessus de 35 degrés à partir de lundi », rapports agence Météo – France. Selon ses estimations, les températures pourraient approcher les 39 à 40 degrés à certains endroits. Une autre vague de chaleur devrait durer au moins quatre jours, a déclaré le météorologue Jean-Yves Choplin à France Info.

Les météorologues espagnols s’attendent également à des températures très élevées en août, en particulier dans la première moitié du mois. La semaine prochaine, les températures seront supérieures à la moyenne pour la majeure partie de l’Espagne. Dans de nombreux endroits de l’ouest et du sud du pays, les températures dépasseront les 40 degrés, a rapporté l’agence EFE. Les prévisions ne prévoient pas plus de précipitations en août, ce qui augmente le risque d’incendie.

Selon les météorologues, le risque d’incendies de forêt est très élevé dans le sud de la France. Cela est dû aux températures élevées et aux très faibles précipitations du mois dernier. « Ce mois de juillet sera probablement le mois de juillet le plus sec depuis le début des relevés (en 1959) », a déclaré un porte-parole de Météo-France. Les météorologues ne s’attendent pas à encore plus de précipitations dans les dix prochains jours.





Incendie massif en France (juillet 2022) | CTK/PA



Sur les 96 départements qui composent le continent français, seuls trois n’ont pas connu plus ou moins de sécheresse. La plupart des départements doivent également imposer certaines restrictions sur la consommation d’eau, par exemple en dessinant de plus petites irrigations pour l’agriculture ou pour arroser les jardins, remplir les piscines ou laver les voitures.. Cela découle des données de l’organisme d’État Propluvia. Cependant, la capitale Paris et ses environs n’ont imposé aucune restriction, a rapporté France24.

En raison de la diminution des précipitations ressentie par l’agriculture, par exemple, les récoltes de maïs et de céréales devraient être inférieures. « La situation devient plus dramatique » Joël Limouzin, vice-président du syndicat agricole FNSEA, a déclaré à EFE. Cependant, le secteur de l’énergie subit également un impact négatif, a déclaré le réseau d’organisations environnementales Action Climate. En raison de la sécheresse, la production d’énergie hydroélectrique diminue. En raison de la baisse des débits fluviaux, certaines centrales nucléaires ont également dû limiter leur production.

Chers lecteurs, la couverture en ligne des incendies en Suisse tchèque est terminée. Les pompiers ont maîtrisé l’incendie après plus d’une semaine de combats et cherchent à l’éteindre complètement dans les jours qui suivent. Merci de votre attention et nous vous rappelons la possibilité d’une aide financière aux communes concernées et à leurs habitants par le biais de collectes publiques sur la plateforme de financement participatif donio.cz. À ce jour, les donateurs ont envoyé près de neuf millions de couronnes. Les pompiers de Suisse tchèque ont réussi à réduire la zone d’incendie de 606 hectares à 513 hectares aujourd’hui. Le retour des réfugiés n’est toujours pas possible. La région stí souhaite contribuer à l’achat de nouveaux équipements pour les sapeurs-pompiers volontaires travaillant en Suisse tchèque. Ce serait environ un million de couronnes, a déclaré l’hetman Jan Schiller (ANO) à TK aujourd’hui.

Remplir en ligne