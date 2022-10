Terrible accident Tesla à Paris. Le service de taxi a temporairement cessé d’exploiter son modèle 3

La principale société de taxis parisienne G7 a suspendu l’utilisation de toutes les voitures Tesla Model 3. Au cours du week-end, l’une de ces voitures a été impliquée dans un grave accident, a indiqué la société. Le journal Le Parisien a écrit une quinzaine de personnes blessées. D’autres sources font état d’un mort et d’une vingtaine de blessés. Tesla, qui a accès à certaines des données techniques de la voiture, a déclaré qu’il n’y avait « aucun défaut technique » avec la voiture.

Trente-sept Model 3 resteront inopérants jusqu’à ce que la police termine son enquête, selon Yann Ricordel de la compagnie de taxis parisiens. Lorsque l’accident s’est produit, a-t-il dit, le conducteur n’était pas en service et emmenait sa famille au restaurant samedi soir.

D’après le site Autoévolution l’accident a entraîné une accélération incontrôlée de la Tesla, que le conducteur n’a pas pu arrêter. Cependant, le site Web fait également référence à l’expert en informatique Jason Hughes, qui affirme qu’une pédale d’accélérateur « bloquée » peut toujours être résolue dans Teslas en appuyant sur les freins.

Le suspect dans un tel cas serait le régulateur de vitesse, qui a gardé la survitesse du passé. Si le conducteur l’allume accidentellement, la voiture commence à accélérer brusquement. En Chine, selon Autoevolution, les autorités ont même obligé Tesla à toujours émettre un son pour accompagner l’activation du régulateur de vitesse.

Le ministre français des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a déclaré mercredi sur la radio RMC que rien n’indiquait qu’il s’agissait d’un défaut technique. Le patron de Tesla Europe l’a apparemment confirmé.

Le constructeur automobile américain collecte régulièrement des données à partir de capteurs dans les voitures et les a utilisées dans le passé pour se disculper des accusations selon lesquelles son système avancé d’assistance au pilote automatique, par exemple, était responsable de l’accident.

Selon l’agence de presse AFP, une voiture de taxi a percuté deux piétons. Il a heurté la vitrine, qui a été projetée en l’air par l’impact. Après avoir touché le sol, le conteneur s’est brisé. Le taxi a également heurté un feu de circulation, qui a également été projeté en l’air par la collision. Selon des sources policières, le véhicule a ensuite percuté une camionnette qui stationnait au milieu du carrefour.

Mais le journal Le Parisien a donné un ordre différent des collisions. Selon lui, le taxi a d’abord percuté une autre voiture, puis un feu tricolore et un cycliste, et enfin un conteneur. Plusieurs passants ont été légèrement blessés par des éclats d’obus.

Basé sur Reuter puis la première voiture s’arrête à un feu rouge, mais commence ensuite à accélérer sans raison. Il a heurté et tué un cycliste. Le conducteur tente alors d’arrêter la voiture en heurtant divers obstacles. Il n’est pas clair si la voiture avait un pilote automatique, on sait que le conducteur n’avait pas d’alcool dans le sang. Cependant, une enquête pour possible meurtre a été ouverte contre lui.

« Nous avons aujourd’hui deux points de vue différents sur ce sujet. Au cours de l’enquête en cours, nous maintiendrons la suspension de la Tesla Model 3 par mesure de sécurité pour les conducteurs, les clients et les autres usagers de la route », a déclaré le responsable du service de taxis Ricordel. La société exploite également cinquante des voitures Model S les plus luxueuses, mais elle n’arrêtera pas de les exploiter.