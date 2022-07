Chaleur en Angleterre : l’équipe de crise bloquée à Londres

Le comité d’urgence Cobra du gouvernement s’est réuni aujourd’hui en prévision de températures record au Royaume-Uni. Cela survient après que le service météorologique a annoncé pour la première fois une alerte de chaleur rouge, sa plus élevée. SkyNews l’a rapporté.

Les températures pourraient atteindre 40 ° C dans certaines parties du Royaume-Uni entre Londres, Manchester et York lundi et mardi la semaine prochaine, a déclaré le Met Office. Le record actuel est de 38,7 degrés mesuré en 2019 à Cambridge.

Bureau de la santé de l’UKHSA en ce qui concerne la chaleur il met en garde contre le risque que même les personnes en bonne santé soient en bonne forme. Cependant, les groupes les plus menacés sont les personnes âgées ou infirmes. Selon la BBC, des milliers de personnes pourraient mourir de la canicule.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a annoncé que la ville fournirait une aide supplémentaire aux sans-abri.

Les entreprises de transport de la capitale demandent aux habitants de commencer la semaine prochaine ils ne voyagent qu’en cas de besoin.

Les transporteurs ferroviaires préviennent que la chaleur peut endommager les rails et perturber le trafic ferroviaire. En raison de la chaleur, certaines écoles ont décidé d’autoriser les élèves à garder leurs uniformes, tandis que d’autres ont carrément annulé les cours.

La canicule actuelle touche principalement le sud de l’Europe. En raison d’un incendie dans le département de la Gironde dans le sud de la France, plus de 12 000 personnes ont dû fuir leur domicile. Dans le sud de l’Espagne, les feux de brousse au sud-ouest de Malaga ont déplacé environ 2 300 personnes. Le Portugal, l’Italie, la Croatie et la Grèce subissent également les conséquences de la canicule.