C’était bien avant le tirage au sort des éliminatoires du Mondial. et hzenki sera sur koi en premier

Bien que l’équipe ait échoué de peu à se qualifier pour le Championnat d’Europe, pas un seul but n’a été manqué par les membres du groupe très fort de Bratislava. Les Saints de l’entraîneur Rastislav Trtek ont ​​d’abord perdu de justesse contre les champions en titre de la Pologne 26:28, puis ont battu la Bosnie-Herzégovine 27:19 et lundi ont fait match nul contre le vice-champion du monde Vdska 27:27. Avec ces points, l’équipe nationale est devenue la meilleure équipe qui n’a pas progressé et a pris la 13e place au classement général du tournoi.

Grâce à cela, les représentants avaient une position appropriée avant le tirage au sort de la qualification mondiale pour les barrages. Ils feront partie des neuf équipes du premier tirage au sort et n’auront pas à disputer le premier tour de qualification, soit les neuf pires équipes de l’Euro. Vous êtes en compétition avec les huit personnes qui ont avancé de la première phase, plus celles d’hier.

Neuf tours plus tard dans la seconde moitié du tour de qualification en même temps pour les neuf équipes du premier tirage. En plus des équipes tchèques, serbes et hongroises des équipes du tirage au sort du groupe de base de l’Euro, elles seront ajoutées en fonction de l’évolution de la compétition.

L’équipe nationale affrontera la Slovaquie, partenaire fédéral de longue date, et ses plus proches rivaux sont la Slovénie et le Portugal en particulier. Ainsi, les représentants peuvent répéter la bataille avec la Bosnie-Herzégovine depuis l’Euro.

Cela nous a fait tellement mal que malgré nos performances fantastiques, nous avons terminé derniers du groupe à l’Euro. Un morceau complètement perdu avec vds. « Je suis content que les points qui ne lui ont pas coûté dans un tournoi aient au moins un certain poids contre un championnat lointain », a-t-il déclaré au site Internet de l’association Trtk.

Rastislav Trtk, entraîneur de filles tchèques

Nous serons d’abord en koi, donc nous éviterons que les deux équipes ne se qualifient pour la phase principale, ce qui était un bon début. Mais Tim a montré maintes et maintes fois quel genre de travail il a, comment il sait se battre, donc nous voulons aussi jouer dans cette soupe. Les garçons s’affronteront dans le match, et contre n’importe qui, ils se battront pour la promotion au championnat du monde, où ira cette équipe, a ajouté Kou dont le contrat expire fin janvier et on ne sait pas encore s’il continuera avec le équipe nationale.

En route pour le championnat du monde à leur cinquième année, ils ont un certain Danemark comme défenseur en or et la Pologne comme pays hôte. Ainsi, la meilleure équipe de l’Euro en dehors de ce trio obtiendra une promotion.

Le tirage au sort des éliminatoires aura lieu le 29 janvier lors du dernier week-end des Championnats d’Europe à Budapest. Si tout le monde découvre le couple, un remplaçant sera bientôt disponible. Les représentants entameront le deuxième tour à la mi-avril.