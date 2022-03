ces entreprises activent des sanctions pour avoir attaqué l’Ukraine – El Financiero

Après Attaque au canon russe dans différentes villes d’Ukraine, le pays en charge de Vladimir Poutine Il a été approuvé par divers gouvernements à travers le monde, comme les États-Unis, la France et l’Allemagne. À présent, le secteur des entreprises agit pour que le conflit prenne fin.

Ce mardi, la compagnie Moteurs Ford a annoncé dans un communiqué qu’elle suspendrait toutes ses opérations en Russie, rejoignant les mesures prises par diverses entreprises à travers le monde en raison de l’invasion de l’Ukraine par le pays.

« Nous sommes très préoccupés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la sécurité du peuple ukrainien. À compter de maintenant, Ford suspend nos opérations limitées en Russie et prend des mesures pour soutenir le Fonds d’assistance Global Grants Ukraine. » Jim FarleyPDG de Ford via Twitter.

Nous à @Errant profondément préoccupé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et par la sécurité du peuple ukrainien. À compter d’aujourd’hui, Ford suspend ses opérations limitées en Russie et prend des mesures pour soutenir le Global Giving Ukraine Relief Fund. pic.twitter.com/CfasPz0E2v -Jim Farley (@jimfarley98) 1 mars 2022

Selon Bloomberg, Ford a suspendu ses opérations russes, qui consistent actuellement à fabriquer et à vendre des camions commerciaux via une participation minoritaire dans la coentreprise Sollers Ford.

Quelles autres entreprises agissent contre la Russie ?

Moteurs Ford n’est pas la seule entreprise à fermer ses activités en Russie, car diverses entreprises telles que General Motors Co. et Harley Davidson Inc. annoncé des sanctions conjointes avec les compagnies pétrolières BP Plc et Shell Plc.

Pomme, Le fabricant d’iPhone a également indiqué mardi qu’il avait cessé d’exporter des produits vers les canaux de vente russes depuis la semaine dernière, avant d’arrêter les ventes, ajoutant qu’il supprimerait Application RT News et Spoutnik News des magasins d’applications en dehors de la Russie et a désactivé les fonctionnalités de trafic en direct et d’incidents en Ukraine par « mesure de sécurité et de précaution » pour les citoyens.

De leur côté, les opérateurs de cartes, MasterCard et Visa annoncé dans un communiqué Quoi bloquer plusieurs institutions financières du réseau de paiement.

« Compte tenu de l’urgence actuelle, nous travaillons également avec nos partenaires pour diriger le financement et l’assistance humanitaires là où ils ont le plus d’impact. Aujourd’hui, nous annonçons une contribution de 2 millions de dollars à la Croix-Rouge, à Save the Children et à notre fonds de secours aux employés pour l’aide humanitaire », a déclaré Michael Miebach, PDG de MasterCard.

De son côté, ce lundi, Visa a déclaré dans un communiqué qu' »elle prend des mesures immédiates pour assurer le respect des sanctions applicables et se tient prête à se conformer à toute sanction supplémentaire qui pourrait être appliquée ».

Le divertissement met une « pause » en Russie

Et ce n’est pas tout, car les grandes sociétés de divertissement hollywoodiennes comme Walt Disney Co. et WarnerMedia a interrompu la sortie de nouveaux films en Russie en réponse à l’invasion de l’Ukraine. Même Netflix a rejoint les sanctions, selon CNN.

« Nous prendrons de futures décisions commerciales en fonction de l’évolution de la situation », a indiqué la société dans un communiqué.

Selon Bloomberg, Disney a également déclaré qu’il travaillerait avec des organisations d’aide internationales pour fournir une assistance aux réfugiés.