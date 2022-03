Le fondateur de SWIFT vit à Prague. Cette petite entreprise au départ aurait dû arrêter Poutine ! Tout est étrange, dit Kok | Entreprise

« C’est un outil de sanctions très efficace », a déclaré Bessel Kok, co-fondateur du réseau interbancaire SWIFT, qui vit à Prague depuis trois décennies. « Ce que je n’aime pas, c’est que cela ne fait que couper certaines banques russes. Je suis partant pour une coupe complète, même si ça fait mal. »

En République tchèque, Bessel Kok est connu comme un ancien directeur de la société privatisée Telekom, un joueur d’échecs et un homme qui a levé des fonds pour diverses entreprises culturelles.

Lidovky.cz : Pouvez-vous nous expliquer comment la plate-forme SWIFT a été créée ? C’est comme la startup d’aujourd’hui ? Êtes-vous un programmeur?

Je n’ai jamais été programmeur. Au début des années 1970, de plus en plus de banques européennes subissent la pression concurrentielle des banques américaines, qui disposent de leurs propres réseaux. Par exemple, Citibank a des bureaux à Bruxelles, Amsterdam et ailleurs et utilise son réseau de communication pour saper ses concurrents européens locaux. Ainsi, au début des années 1970, il y a plus de 50 ans, il a été décidé que les banques européennes établiraient leur propre réseau de communication. A commencer par plusieurs banques en Belgique comme la Kredietbank et la British Midland Bank, qui n’existent plus aujourd’hui, la Banque Nationale de Paris et d’autres.