Alors que le Real Madrid savourait son quatorzième titre en Ligue des champions, le comportement des policiers parisiens, qui n’hésitaient pas à utiliser du gaz poivré contre les supporters, était toujours en train d’être réglé. Le maire de Liverpool a déclaré lors de la réunion d’aujourd’hui que certains policiers cherchaient délibérément des ennuis.

La police française s’est excusée pour ses actions, mais a noté qu’elle n’avait pas d’autre alternative. « Je crois que la police a agi avec de bonnes intentions. La famille a été aspergée, j’en suis désolé, mais il n’y a pas d’autre choix« Le préfet de police français, Didier Lallement », a déclaré au Sénat. Cependant, il a reconnu que les actions de la police pour protéger les gens étaient un échec manifeste de leur témoignage.

Il a utilisé du gaz poivré pour contrôler la situation sur la barricade devant le stade, séparant la zone d’entrée du ticket valide. Les habitants de Liverpool ont été menacés et ont également été attaqués par des groupes violents dans les rues de Paris. Le Sénat français enquête actuellement sur l’incident. Les autorités françaises ont cité l’arrivée tardive de fans et d’escrocs cherchant à faire passer de faux billets comme déclencheurs de l’incident. Certains fans de football ont tenté d’entrer dans le stade en escaladant les barreaux. Le résultat a été le chaos, qui a éclaté à l’entrée du tourniquet. De plus, la situation a été exacerbée par l’échec de l’application e-ticket.

Au cours de l’enquête en cours, il a été constaté que toutes les caméras de sécurité autour du stade avaient été supprimées. Erwan Le Prévost, directeur des relations internationales à la Fédération française de football, a expliqué que le record était automatiquement supprimé au bout de sept jours.

Au moment de l’incident, le rédacteur en chef de TV Nova, tpán Sokol, était sur les lieux. Voici à quoi ça ressemble devant le stade :

« La journée est passée d’un rêve à un cauchemar. Certains policiers cherchent délibérément les ennuisa déclaré le maire de Liverpool, Steve Rotheram, qui a lui-même assisté à la finale entre Liverpool et le Real Madrid, ajoutant qu’il avait été cambriolé sur place.

TN.cz