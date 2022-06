Le premier tour des élections législatives a commencé en France, le second aura lieu dans une semaine

Paris – Le premier tour des élections législatives commence en France aujourd’hui à 8h00. Récemment réélu mercredi, le président Emmanuel Macron a besoin d’une majorité à l’Assemblée nationale pour ses projets, sinon il sera contraint de nommer un Premier ministre d’un autre camp politique. Le vote peut être exercé par les 48,7 millions d’électeurs français inscrits. Il y aura 577 sièges à la chambre basse du parlement.

La France a un système présidentiel et donc le chef de l’Etat a une voix majeure dans la définition de l’agenda politique. Cependant, si le président a un Premier ministre parmi les opposants politiques, il gagnera plus de poids dans la soi-disant cohabitation du poste de Premier ministre.

La nouvelle Union des peuples, des socialistes et de l’environnement (NUPES), dirigée par le vétéran politique de gauche Jean-Luc Mélenchon, qui prévoit de recueillir 26% des voix, a déclaré qu’elle équivalait à peu près à une coalition présidentielle centriste, selon les derniers sondages. . . En troisième position se trouve l’association nationale d’extrême droite (RN) Marine Le Pen, qui votera pour environ 21 % des personnes interrogées. Cependant, le système électoral complexe de l’Assemblée nationale complique la prévision du résultat des élections. Le pourcentage de suffrages exprimés ne se reflète pas nécessairement dans le nombre de sièges remportés, et eux seuls décident de la majorité parlementaire. Ce système est aussi très préjudiciable aux partis extrémistes, dont le RN.

Selon l’enquête, la participation sera plus faible, avec seulement environ un électeur éligible sur deux se préparant à se rendre aux urnes. Dans certains territoires d’outre-mer français, les élections commencent samedi en raison d’un décalage horaire. Les Français de l’étranger, qui déterminent les onze sièges à l’Assemblée nationale, ont voté au premier tour la semaine dernière.

Dans une grande partie de la France, les bureaux de vote ferment à 18 heures, dans les grandes villes deux heures plus tard. La première estimation des résultats des élections est attendue peu après la fermeture du dernier bureau de vote à 20h00. Le second tour des élections législatives a lieu dans une semaine. Dans le système électoral complexe de la France, le second tour se déroule dans des circonscriptions où personne n’obtient la majorité absolue des voix au premier tour, qui doit représenter au moins un quart du nombre total d’électeurs inscrits dans cette circonscription.