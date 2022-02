Ce jour-là, Adriano a dépensé 17 000 USD lors d’une fête avec 18 PSK

Sur la photo, l’ancien attaquant brésilien Adriano Leite Ribeiro, surnommé l’Empereur (EFE)

C’était en 2015 et Adrien porter de la couleur Athlético Paranaense. Depuis 2011, alors qu’il n’a pas mis les pieds sur le sol européen, après son périple oublié à travers AS Rome et, une fois installé dans Brésilaccepter l’offre de rejoindre le club La France. Ce Le Havrequi était alors membre de la deuxième division Ligue 2, était attiré par lui, et l’ancien Inter n’a pas hésité à l’accepter.

Comme rappelé cette semaine par le portail d’information brésilien Une addition, l’ancien footballeur de 39 ans s’est retrouvé avec le désir de conclure l’accord en raison d’une série de désaccords qui avaient bloqué les négociations. Ainsi, l’ancien champion Coupe de l’America 2004 a décidé d’échapper à la tristesse et d’organiser une fête pour le même week-end à Rio de Janeiromême s’il est dans La France.

Après s’être envolé vers son pays natal, l’artillerie a immédiatement visité le bordel où il a rejoint 18 chiennes et les a emmenés à une soirée privée au VIP Motel. Selon les journaux brésiliens, l’ancien joueur a dépensé pas moins de 17 000 IDR en une nuit et même, pour éviter au propriétaire des lieux de craindre des désagréments, chaque fois que le compte atteint 800 USD, il paya et continua la fête.

Sa nuit sauvage a duré jusqu’aux petites heures du matin et a servi à remonter le moral de son transfert raté. De toute évidence, son professionnalisme avait déjà été mis de côté à ce moment-là, c’est pourquoi il n’a pas continué à Paranaense, bien que Miami United à partir de les états-unis d’Amérique Il lui a donné sa chance en 2016, qui s’est terminée après avoir disputé un seul match dans un transfert qui servait plus de stratégie marketing que de renfort d’équipe.

Adriano, qui sait briller dans Inter Milan, dans lequel il a remporté huit titres, est toujours associé à des actualités extra-sportives comme celle-ci. En 2021, il a vendu plusieurs de ses biens, dont un manoir de 1,6 million de dollars, pour emménager dans un hôtel majestueux à Barra do Tijuca, Rio de Janeiro.

Ancien avant-centre qui a remporté 10 titres entre l’Inter de Milan, Flamengo et Corinthe plus lui Sous-marin mondial 17cette Coupe de l’America 2004 et Coupe des Confédérations 2005. Aujourd’hui, avec près de quatre décennies à vivre, il prévoit de saisir chaque instant et, pour l’instant, il reste à l’écart de la périlleuse favela. Villa Cruzeiro où il a grandi et sait combien de fois après sa retraite.

