Réanimation de Minsk 2 avec de sombres perspectives

L’accord de Minsk devait mettre fin au conflit dans le Donbass. Le second a été signé en janvier 2015 par des représentants de l’Ukraine, de la Russie et des séparatistes des régions de Donetsk et Louhansk et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La réunion était supervisée par le président français des Pays-Bas et la chancelière allemande Merkel.