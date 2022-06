Canal + Sport avec Premier League sera mis en ligne le 1er août

Auteur : Pexels.com/Canal+/collage Filip Rožánek

Les 380 matches de Premier League de cette année seront diffusés en direct sur la nouvelle chaîne Canal + Sport. « Le niveau de production le plus élevé possible sera garanti par la combinaison d’une équipe de professionnels tchéco-slovaques expérimentés et d’années d’expérience avec le bagage technologique du groupe Canal +, notamment en France et en Pologne », a annoncé la société lors d’un point de presse. .

En plus d’un ensemble complet d’émissions en direct avec des commentaires tchèques ou slovaques, des émissions simultanées de conférences de match et des studios de match traditionnels, les téléspectateurs peuvent également s’attendre à un grand nombre de programmes d’accompagnement, des talk-shows hebdomadaires réguliers avec des évaluations rondes ou des magazines dédiés à la populaire Compétition virtuelle Fantasy Premier League. .

Chaîne + Sports fera partie des offres Skylink et freeSAT sur le satellite Astra 23,5°E à partir du 1er août. La station sera également disponible via l’application Skylink Live TV, y compris l’accès à tous les matchs et les émissions de conférence simultanément.

La programmation sportive sera incluse dans la nouvelle offre Kombi+ sur les plateformes Skylink et freeSAT, dont le prix mensuel débutera à 349 CZK à partir du 1er août (pour la télévision sur Internet). Le package comprendra également Sport1 et Sport2, qui seront appréciés non seulement par les fans de football, mais aussi par la F1. Le forfait comprend d’autres stations, mais Skylink n’a pas précisé la composition exacte.

Il est possible de souscrire au programme Canal + Sport séparément pour 189 CZK par mois avec possibilité de résiliation immédiate et sans aucun engagement.

Les deux offres seront disponibles en prévente au cours du mois de juillet.

La disponibilité avec d’autres transporteurs n’est toujours pas claire. « Notre objectif est d’apporter une programmation sportive premium, mais en même temps largement disponible, et c’est pourquoi nous négocions avec tous les principaux opérateurs tchèques et slovaques. Si nous réussissons à convenir des conditions générales dans des cas individuels, l’abonné final pourront regarder la Premier League anglaise dans le cadre de leur service actuel sans avoir à changer ou acheter quoi que ce soit, mais en parallèle, nous misons également sur une variante d’offre directe aux téléspectateurs dont le service de télévision ne propose pas nos programmes, », a déclaré Ladislav eháček, vice-président de Canal + Luxembourg pour la République tchèque et slovaque.