L’ancienne république soviétique a une superficie de plus de 600 000 kilomètres carrés, avant l’invasion russe, elle comptait plus de 40 millions d’habitants. Si nous nous basons sur la situation actuelle et les frontières internationalement reconnues, ce sera la deuxième le plus grand États membres après la France. Si nous n’incluions pas le ministère français des Affaires étrangères et les régions hors Europe, l’Ukraine serait même le plus grand pays de l’UE.