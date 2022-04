Buitoni, en France, une pizza surgelée liée à un cas grave d’infection à E.coli

Une ligne La pizza surgelée de Buitoni peut être liée aux dizaines de cas de syndrome hémolytique et urémique, dont certains mortels, survenus en France depuis le début de l’année. Ou du moins être capable d’expliquer certains d’entre eux. En effet, entre le 1er janvier et le 17 mars, les autorités sanitaires françaises ont enregistré 27 cas de syndrome hémolytique et urémique, plus 31 autres en cours d’investigation, impliquant des enfants d’un âge moyen de 5 ans et demi, causant deux décès. Cette pathologie, dans la plupart des cas, est causée par une infection intestinale grave Escherichia coli, transmise par les aliments et est la principale cause d’insuffisance rénale aiguë chez les enfants.

Pendant enquête pour établir la cause de l’infection, rapporte le journal 60 Millions De Concommateursles autorités sanitaires ont trouvé des traces Escherichia coli O26 dans la pâte à pizza trouvée dans le réfrigérateur d’une famille où il y avait un cas de syndrome hémolytique et urémique. La pizza fait partie de la gamme Buitoni Fraîch’Up, qui se caractérise par une pâte crue qui lève et cuit au four, et pour cette raison nécessite un temps de cuisson plus long que la pizza surgelée classique. La pâte crue ou insuffisamment cuite peut être un moyen de transmission des bactéries qui causent le syndrome hémolytique et urémique.

Après ça sur les résultats de l’analyse, Buitoni, une marque du groupe Nestlé, décidé de rappeler Par précaution, tous les lots et références de la gamme Fraîch’Up ont été achetés avant le 18 mars 2022. La gamme comprend 16 types de pizza différents et n’est pas disponible en Italie.

Cependant, Les autorités sanitaires françaises autorisent la poursuite des investigations pour déterminer l’origine de la contamination et l’éventuelle implication d’autres produits, ainsi que des études épidémiologiques pour établir une association entre tous les cas de syndrome hémolytique et urémique détectés en France.

© Tous droits réservés Photos : AdobeStock, iStock, Santé Publique France

