Bordeaux – Lorient 0-0, Bordeaux au bord de la relégation du championnat de France après le nul

Bordeaux était déjà dans une situation difficile avant ce soir et les supporters du sextuple champion de France ont montré leur mécontentement pendant le match. Au bout d’une demi-heure, ils ont recouvert le terrain de centaines de rouleaux de papier toilette et les matchs ont dû être arrêtés quelques minutes.

Cependant, cela n’a pas enthousiasmé les joueurs du groupe inférieur du tableau, Bordeaux est sans victoire pour la sixième fois consécutive et se trouve dans une situation quasi incassable. Avant le dernier match à Brest, ils avaient perdu trois points sur leurs deux concurrents les plus proches et tous deux devaient prendre les devants pour remporter au moins les barrages. De l’autre côté de la dix-neuvième rue. Mais Etienne a un moins bon score avec six buts, voire 12 buts contre dix-huit Métas.