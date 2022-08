Un dirigeant rare qui a conduit son pays vers la démocratie, un politicien mondial rend hommage à Gorbatchev — T24 — Télévision tchèque

Gorbatchev est un « dirigeant rare » avec une « vision extraordinaire » qui n’a pas peur de risquer sa carrière pour un « avenir différent », a déclaré Biden dans un communiqué. déclaration publié sur le site de la Maison Blanche. Il y apprécie que Gorbatchev, en tant que l’un des rares représentants soviétiques, ait eu le courage de s’avouer après quarante ans de guerre froide que les choses devaient changer. « Le résultat est un monde plus sûr et une plus grande liberté pour des millions de personnes », a écrit le président américain.

« La nouvelle de la mort de Gorbatchev m’attriste. J’ai toujours admiré son courage et son honnêteté pour mettre fin pacifiquement à la guerre froide. » Etat Johnson. Au moment de l’agression actuelle du chef du Kremlin Vladimir Poutine contre l’Ukraine, la « détermination implacable de Gorbatchev à ouvrir la société soviétique » reste un exemple pour nous tous, a-t-il ajouté.

Selon von der Leyen, Gorbatchev était un « dirigeant de confiance et respecté » qui a joué un rôle clé dans la fin de la guerre froide et la chute du rideau de fer et qui « a ouvert la voie à une Europe libre ». « Nous n’oublierons pas ce lien », il a écrit chef de la Commission européenne.

« L’histoire se souviendra de Mikhaïl Gorbatchev comme d’un grand homme qui a conduit son grand pays vers la démocratie », a déclaré James Baker, ancien chef de la diplomatie américaine à la fin des années 1980 et au début des années 1990, selon Reuters. « Avec sa décision de ne pas utiliser la force pour défendre le royaume, il a joué un rôle décisif dans la fin pacifique de la guerre froide », a-t-il ajouté, ajoutant que Gorbatchev manquera au monde libre.

« Un homme d’État unique qui a changé le cours de l’histoire »

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exprimé sa « profonde tristesse » suite à la mort de Gorbatchev. Selon lui, il s’agit d’un « homme d’État unique qui a changé le cours de l’histoire ». « Le monde a perdu un grand dirigeant mondial, attaché au multilatéralisme et un infatigable défenseur de la paix », a ajouté António Guterres, selon l’AFP.

Le président français Emmanuel Macron a qualifié Gorbatchev d' »homme pacifique » dont les décisions « ont ouvert la voie à la liberté pour la Russie ». Le chancelier autrichien Karl Nehammer a souligné son rôle dans la restauration des relations entre l’Est et l’Ouest après la chute du rideau de fer en Europe et la fin de la guerre froide.