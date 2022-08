Bonne nouvelle enfin. Krejčí et Bohačík s’entraînent déjà

Le quart-arrière Krejčí n’a disputé qu’un seul match de préparation en raison d’un problème musculaire, il y a dix-sept jours contre la Bulgarie. Puis des problèmes de santé ont surgi et on lui a ordonné de se reposer. « J’ai une attache musculaire intercostale déchirée, une rééducation régulière m’aide. Mais ça s’améliore de jour en jour, je m’entraîne individuellement le week-end », a-t-il expliqué.

Selon lui, la titularisation en CE n’est pas en danger, il sera prêt pour le match inaugural tchèque de vendredi face à la Pologne. « Je ne peux peut-être pas dire que ma condition est à 100%, mais je me sens assez bien pour jouer dans le championnat et maintenant j’ai quatre jours pour rattraper mon retard et ajuster ma forme. Je n’ai certainement pas oublié le basket », a déclaré le joueur de 22 ans de l’Oklahoma.