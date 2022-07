Ballon d’or contre la guerre. Le célèbre footballeur ukrainien Belanov se bat contre la Russie

Vous pouvez également écouter l’article en version audio.

La photo de lui debout dans la tranchée avec trois camarades avec des mitrailleuses dans les mains s’est répandue dans le monde entier. Et cela a suscité une vague de patriotisme sans précédent, alors que le vainqueur du Ballon d’Or 1986 affrontait l’agresseur russe.

Igor Bělanov, l’un des footballeurs ukrainiens les plus célèbres de tous les temps, s’exprime très clairement : en action et en paroles. « Je vous demande d’arrêter immédiatement l’effusion de sang. Des innocents souffrent. Récupérer. Nos villes s’effondrent. Nos grands-pères et nos pères l’ont construit non pas pour s’y battre, mais pour rendre les gens heureux d’y vivre. Mon cœur saigne en voyant la souffrance et les larmes. Plus de sacrifices inutiles. S’il vous plait de tout coeur! Arrêtez la guerre », a-t-il écrit sur Instagram.

Pourquoi quelqu’un volerait-il des tissus et des vêtements dans un magasin alors que deux jours plus tôt il avait fait don de mille dollars pour aider les enfants handicapés ? La vérité du Komsomol sur Igor Belanov

Pour de nombreux Ukrainiens, ce fut un léger choc, car l’ancien représentant soviétique était considéré comme un partisan de la nation russe. Il a été reconnu coupable de cela par une ancienne interview dans laquelle il a admis avoir accepté l’invitation du ministre de l’Intérieur de la Fédération de Russie, Sergueï Choïgou, pour fêter son anniversaire, et lui a même prêté son ballon d’or.

Cependant, pendant la guerre, il s’est clairement rangé du côté de l’Ukraine envahie.

Reconnaissance des collègues et des fans

Il a été immédiatement reconnu par deux autres vainqueurs ukrainiens du Ballon d’Or Oleg Blochin (1975) et Andriy Shevchenko (2004). Cependant, il a également reçu la sympathie des fans de football qui ont salué son attitude. « Dans les tranchées, tout était équilibré, les célébrités et les sans-abri se côtoyaient, les écrivains et les footballeurs », se souvient Pavlo Maksimchik, 29 ans, de Kyiv, qui s’inscrit désormais comme combattant de la liberté. « Peu importe qui vous êtes ou qui vous êtes dans la lutte pour lui, tout le monde paie le même prix », a-t-il ajouté.

Cependant, cela n’a en rien réduit la position de Blanov. « Sa décision de partir pour se protéger, protéger ses enfants et sa liberté, bien sûr, mérite respect et soutien », a déclaré Maksimchik. « Il a pris la responsabilité et la décision de ne pas transmettre cette guerre à nos enfants, car nos parents nous l’ont transmise ainsi qu’à nos ancêtres pendant des siècles », a-t-il déclaré.

Les Ukrainiens à l’étranger ressentent la même chose. « Bělanov était un footballeur extraordinaire et nous sommes toujours fiers de lui », a déclaré Stas Matišinec, qui travaille à Prague comme ouvrier du bâtiment.

D’autres athlètes célèbres ont également rejoint l’armée ukrainienne: le biathlète Pidruchny, l’ancien joueur de tennis Stachovsky, le boxeur Lomachenko. Cependant, aucun n’a fait sensation comme le vainqueur du Ballon d’Or 1986 et le vice-champion d’Europe 1988.

Victoire inattendue

Il faut avouer que son sacre comme roi du football européen pour 1986 n’était pas du tout attendu. Lors de la Coupe du monde au Mexique, le diable argentin Diego Maradona a brillé, menant son pays natal au titre. Cependant, en tant que joueur de football d’un autre continent, il ne pouvait pas obtenir de vote selon les règles du scrutin à l’époque.

Le milieu de terrain français Michel Platini a dominé les sondages pendant trois ans, mais comme la France, championne d’Europe 1984, a terminé troisième au Mexique, cela semblait trop peu pour un tel combattant. Cette année-là, il a terminé en 11e position. Derrière Bělanov, l’Anglais Gary Lineker, meilleur buteur du Mexique avec six coups, a terminé deuxième, tandis que l’attaquant espagnol Emilio Butragueño a décroché le bronze.

L’exploit sans précédent de trois buts lors des 16 derniers contre la Belgique en disait long pour Bělanov, bien que l’Union soviétique ait finalement perdu 3:4 face à son adversaire et ait été éliminée. Cependant, il est crédité d’avoir propulsé le Dynamo Kyiv invaincu à travers la Coupe des vainqueurs de coupe, puisqu’ils ont éliminé Dukla Prague en demi-finale (1: 1 et 3: 0), Bělanov a marqué sur un penalty à Juliska et l’Atlético Madrid a battu 3 :0 en finale à Lyon, France. Bělanov ne figurait pas parmi les buteurs.

L’expérimenté Blochin (34 ans) et l’inarrêtable Aleksandr Zavarov, devenu cette année-là le meilleur footballeur de l’Union soviétique, sont de plus en plus présents dans cette équipe. Chez lui, il est roi, en Europe son coéquipier Blanov.

Bundesliga invaincue et accusations de vol

Les changements sociaux en 1989 ont permis aux athlètes soviétiques de s’impliquer à l’étranger, Blanov s’est dirigé vers le club allemand du Borussia Mönchengladbach. L’indemnité de départ du Dynamo Kyiv était de deux millions de marks, à l’époque environ 24 millions de couronnes tchèques.

L’attaquant petit mais très rapide n’a pas marqué de manière significative l’histoire du club. En deux ans, seulement vingt-quatre matches de Bundesliga et quatre buts n’ont pas été à la hauteur de sa qualité. Le problème était que les athlètes soviétiques, habitués à une surveillance constante et au contrôle de leur vie personnelle, ne savaient pas comment se déplacer dans une société libre.

Igor (Ihor) Bělanov (25 septembre 1960, Odessa) FC Chernomorets Odessa / URSS (1973–1978), SKA Odessa / URSS (1978–1981), FC Chernomorets Odessa / URSS (1981–1985), Dynamo Kyiv / URSS (1985–1989), Borussia Mönchengladbach / Allemagne (1998–1991 ) ) ), Eintracht Braunschweig / Allemagne (1991–1995), FC Chernomorets Odesa / Ukraine (1995–1996), Metalurh Mariupol / Ukraine (1996–1997). Équipe nationale d’URSS : 1985-1990 (33/8) Ballon d’or du joueur européen de l’année 1986, médaille d’argent du championnat d’Europe 1988, Coupe des vainqueurs de coupe 1986, Ligue soviétique 1985

Les fiançailles ont été rompues par un scandale lorsque des amis de sa femme, dont il a ensuite divorcé, ont volé des objets d’une valeur considérable dans un supermarché et ont emporté le butin chez lui. Lui, en tant que propriétaire de la propriété, a été détenu et interrogé par la police. Cependant, aucune accusation n’a été déposée. « Pourquoi quelqu’un volerait-il des tissus et des vêtements dans un magasin alors que deux jours plus tôt il avait fait un don de mille dollars pour aider les enfants handicapés? » demanda Komsomolská Pravda.

Pourtant, la loi s’y oppose. L’avocat lui a expliqué que selon la loi allemande, en tant que propriétaire de l’immeuble où les biens volés ont été retrouvés, il était coupable. Il s’en tire avec une amende de 25 000 marks, mais le scandale est énorme. C’est ennuyeux de trouver du confort en jouant à des jeux.

La souffrance mutuelle entre le joueur et le club a finalement pris fin avec son départ en deuxième division Braunschweig, où il a prouvé qu’il pouvait jouer au football.

Propriétaire du club suisse

Après la fin de sa carrière active, Blanov s’est lancé dans les affaires et a même possédé le club suisse du FC Wil, qui, à son époque en 2004, lorsqu’il est officiellement devenu le plus haut représentant du club au poste de président, a remporté un succès historique. – victoire en Coupe de Suisse.

L’entraîneur tchèque Tomáš Matějček est assis sur le banc des entraîneurs. « Igor représente un groupe d’hommes d’affaires qui l’ont mis en position de lui donner cette apparence », a déclaré le natif de Karlovy Vary, qui à la fin du siècle dernier portait les maillots des clubs de première ligue Prague Slavia, Dukla, Bohemia et Sparta. . « Je ne sais même pas ce qu’ils faisaient, c’était une habitude des anciens citoyens soviétiques à l’époque », a-t-il dit, sans chercher d’où venait l’argent.

Il considère Bělanov comme un ami agréable qui n’a pas perdu son art. « Quand il joue un bago ou deux avec nous, il est le meilleur », a déclaré Matějček. Il ressentait aussi ses sentiments patriotiques. « Il aime sa ville natale d’Odessa, c’est un patriote ukrainien », a-t-il souligné. « Mais pas des nationalistes, à cette époque, peu importait qui venait de quel endroit de l’ex-Union soviétique », a déclaré l’entraîneur tchèque.

Le sentiment croissant de patriotisme qui l’a conduit dans les tranchées n’a été alimenté que par les conflits de guerre de cette année.

Escaliers d’Odessa

Lorsque le sondage Ballon d’Or a célébré son 50e anniversaire en 1996, le rédacteur en chef du magazine français France Football a décidé de photographier tous les anciens détenteurs du prestigieux trophée à l’endroit où ils avaient la relation personnelle la plus chaleureuse. Le vainqueur tchèque Josef Masopust (vainqueur en 1962) se tient sur le pont Charles avec Hradčany en remorque. Igor Bělanov se tient sur les marches du Potemkine à Odessa.

Dans un point de repère de la ville sur la côte de la mer Noire, rendu le plus célèbre par le réalisateur soviétique Sergei Eisenstein, originaire de Riga, en Lettonie, dans le film The Cruiser Potemkin. En particulier, la scène avec un landau qui roule vite et un vieil homme sans jambes qui s’enfuit est l’une des plus célèbres de l’histoire du cinéma. « Il ressort clairement d’Igor à quel point il est sensible à cet endroit et à toute la ville en général », a déclaré le journaliste français Xavier Barrett, en charge du projet.

Certes, même pour lui, l’apparition de Blanov dans sa ville natale était déprimante, il a continué à voir des scènes du film illustrant les horreurs de la guerre et la souffrance humaine devant lui. « En fait, en choisissant l’échelle, Igor envoie un message à tout le monde que quelque chose comme ça ne devrait plus jamais se reproduire », a compris Barrett du message du footballeur ukrainien.