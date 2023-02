Babiš continue de faire l’objet d’une enquête de la police française pour fraude

Les autorités françaises enquêtent toujours sur le candidat présidentiel et chef du mouvement ANO, Andrej Babiš, soupçonné de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Hospodářské novinám (HN) en a été informé par le Parquet national (PNF), qui en France gère les enquêtes sur les délits économiques et financiers graves. Les autorités françaises enquêtent sur les circonstances dans lesquelles l’ancien Premier ministre tchèque a acquis il y a plusieurs années une villa avec terrain à Mougins dans le sud de la France par l’intermédiaire d’une chaîne de sociétés offshore basées à Monaco et dans les îles Vierges britanniques.

Babiš a décrit à plusieurs reprises les informations sur l’enquête en France comme un non-sens. Selon lui, la transaction était légale.



« En février 2022, nous avons ouvert une enquête préliminaire sur des allégations de blanchiment grave et de fraude fiscale », écrit HN pour PNF Antoine Jocteur-Monrozier.

Personne ne m’a contacté, donc ils n’ont pas enquêté sur moi, a déclaré Babiš

Après l’annonce du premier tour des élections présidentielles samedi, Babiš a déclaré que si quelqu’un voulait faire l’objet d’une enquête, quelqu’un devrait le contacter. « Personne ne m’a contacté », a-t-il déclaré. Il a laissé entendre que les rapports d’enquête avaient été fabriqués par les médias, en particulier le journal français Le Mondequi a rendu compte pour la première fois de l’enquête cet été-là, se souvient HN.



Mais le parquet français a rejeté une telle interprétation. « Je précise que les personnes qui font l’objet d’une enquête n’ont pas à en être informées en vertu du droit pénal français. Cela n’a changé qu’avant qu’ils ne soient interrogés ou détenus librement », a déclaré Jocteur-Monrozier, ajoutant que les enquêteurs n’avaient pas encore interrogé Babiš.

Le parquet français HN l’a confirmé l’affaire concerne l’implication de Babiš dans les soi-disant Pandora Papers. Il s’agit d’un document divulgué montrant qu’un certain nombre de personnes influentes, dont des premiers ministres et des présidents de divers pays du monde, cachent leurs actifs derrière des sociétés cachées dans des paradis fiscaux.

Acheter via une société offshore

Selon Le Monde, Babiš a acheté une villa en France en septembre 2009 via un réseau de sociétés offshore. Les deux propriétés, dont une villa de trois acres, ont été achetées par une société basée à Monaco, selon la lettre. Il appartient à une société offshore des États-Unis. La propriété a coûté 14 millions d’euros, soit environ 335 millions de couronnes au taux de change actuel.



Le contrat d’achat, consulté par Le Monde, indiquait que le montant était « payé en espèces », ce qui pouvait également être compris comme un simple transfert. Cependant, des documents de Pandora Papers indiquent que la société américaine détenue par Babiš avait financé l’achat de la maison à Mougins grâce à un prêt de 15 millions d’euros auprès d’une société offshore enregistrée dans les îles Vierges britanniques. Cependant, les documents officiels français ne mentionnent pas ce prêtdit le journal.

L’unité d’analyse financière (FAÚ) a confirmé lors d’une réunion de la commission parlementaire permanente sur le contrôle des activités de la FAÚ en octobre de l’année dernière que tout allait bien, a déclaré Babiš aux journalistes après le débat de jeudi à Blesk. « Parce que je suis le seul politicien ici qui délivre le SPT et publie son revenu net et imposable », a-t-il ajouté.

Le président de la commission de l’époque, František Vácha (pour TOP 09), a déclaré aux journalistes après la réunion que Babiš avait précédemment envoyé de l’argent à l’étranger pour acheter des biens immobiliers sur la Côte d’Azur auprès de banques tchèques. Selon lui, la FAÚ ne reçoit pas de déclarations de transactions suspectes, même d’entités étrangères. À ce moment-là, la commission a convenu à l’unanimité que le bureau n’avait rien fait de mal dans cette affaire.

Selon Le Monde, les enquêteurs devraient tenter de comprendre le but de cet accord et découvrir pourquoi Babiš est propriétaire des sociétés et structures de crédit qui ont emprunté l’argent. L’enquête sera compliquée car les événements décrits datent de plusieurs années et peuvent être limités dans le temps.



