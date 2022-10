Avant les élections de juin, une coalition de gauche se formait en France pour contrebalancer Macron — T24 — Télévision tchèque

LFI Mélenchon veut forger une alliance qui assurera la victoire des partis de gauche aux élections. Si la coalition obtient une position forte au parlement, elle pourrait effectivement bloquer les politiques de Macron. Mélenchon a remporté 22 % des voix au premier tour de l’élection présidentielle d’avril et a terminé troisième, lui donnant une position de négociation solide avec d’autres entités de gauche. Il s’est également présenté comme le candidat le plus approprié pour le prochain Premier ministre français.

« Maintenant, il y a un accord-cadre entre l’équipe de négociation LFI et les socialistes », a déclaré le député et l’un des principaux visages de LFI Adrien Quatennens dans une émission en direct. radio franceinfo. « Emmanuel Macron peut et doit être vaincu et nous pouvons y parvenir avec une majorité qui gouvernera selon un programme différent de la direction actuelle du pays », a-t-il ajouté.

Les parties ont promis de publier plus de détails sur l’accord à midi. L’ancien président socialiste François Hollande s’est opposé la semaine dernière au partenariat socialiste avec LFI.