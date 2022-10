Expert : Poutine détruit des infrastructures pour nuire à l’Ukraine pendant l’hiver. Il a perdu et avait peur de l’OTAN

Ceci est basé sur le fait que la Russie a choisi une stratégie similaire en Tchétchénie. La Russie a perdu la première guerre, est entrée dans la seconde guerre et a tué la population avec des roquettes, détruit des biens civils, la Russie a violé des femmes, des hommes et des enfants.

« Cependant, il y a une grande différence, la Tchétchénie est petite, elle compte environ un million d’habitants et une superficie plus petite que notre Moravie. C’est pourquoi ils ont bien réussi là-bas, alors qu’ils ne le feront certainement pas en Ukraine. » il a rappelé. Mais on peut s’attendre à ce que la Russie essaie de rester à l’avant-garde, dont l’Ukraine les chasse lentement.

Selon lui, la situation en Ukraine ne va pas se calmer au moins pour les prochains jours. « La Russie bombardera dans le but ultime de destruction. Nous voyons qu’ils se concentrent sur les infrastructures énergétiques pour faire le plus de dégâts possible à l’Ukraine avant l’hiver, et la population n’aura pas assez de chaleur, d’électricité et autres en hiver », expert clair.

Il s’est posé une question fondamentale : combien de missiles la Russie possède-t-elle encore ? Baar pense qu’il reprend lentement mais sûrement ce dernier : « Il ne peut pas tirer 80 ou 100 missiles par jour pendant longtemps. Ce n’est pas possible. Ils manquent d’armes et de main-d’œuvre de qualité, ils essaieront donc de faire le plus de dégâts possible. La question est de savoir si leur brutalité pourrait être pire.

Cependant, la Russie n’a pas abordé le conflit avec l’OTAN en effectuant des bombardements ces derniers jours, crois Baar. D’autre part, Moscou craint la guerre avec l’Alliance de l’Atlantique Nord et essaie de ne pas perturber les frontières des États membres.

« Ils font attention. Maintenant, ils lancent des missiles sur l’Ukraine depuis la mer Noire via le territoire de la Moldavie, mais ils font très attention à ne pas traverser le territoire roumain. Cela pourrait théoriquement se produire même avec leurs indications généralement inexactes. » analyser la situation.

Expert : L’OTAN compte sur l’épuisement des stocks russes. Quand la punition prendra-t-elle effet ?

Mardi 11 octobre, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’est exprimé à Bruxelles sur la nécessité de soutenir l’Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu à cela. Selon lui, la comparaison de la victoire de la Russie en Ukraine avec la défaite de l’OTAN confirme que l’Alliance de l’Atlantique Nord se bat aux côtés de l’Ukraine.

Mais ce n’est pas nouveau – Poutine dit depuis longtemps à son peuple que toute l’Alliance de l’Atlantique Nord est en guerre avec la Russie. « Ils l’ont dit à plusieurs reprises, y compris peu de temps après que l’OTAN a commencé à fournir des armes à l’Ukraine. De plus, même l’Alliance de l’Atlantique Nord ne veut pas être impliquée dans un conflit direct. » dit le géographe politique.

Les experts expliquent que l’OTAN compte clairement sur l’épuisement du stock d’armes de la Russie, en particulier des missiles. Cependant, après cela, il ne serait pas en mesure de les produire en raison d’un manque de technologie. Au moins dans le courant de l’année prochaine, des sanctions économiques devraient également s’appliquer. Bien que l’effet soit sous-estimé par la Russie, il est en fait en train de le détruire économiquement, selon Baar.

« Beaucoup de produits aujourd’hui sont nuls. Ils ne peuvent pas produire parce qu’ils n’ont pas l’équipement. Ils ne peuvent pas réparer les oléoducs ou les gazoducs, ils ont besoin de la technologie occidentale. Poutine ne le fait pas correctement, il exagère la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’énergie russe. Il prévoit d’empêcher le monde de prendre des sanctions sur la fourniture de technologie », a-t-il déclaré.

La Roumanie a rejoint l’équipe internationale de l’agence de l’UE pour la coopération judiciaire Eurojust, qui s’occupe des enquêtes sur d’éventuels crimes de guerre en Ukraine. En raison de l’enquête, l’Ukraine, la Lituanie et la Pologne ont adhéré en mars, puis ont été rejointes par l’Estonie, la Lettonie et la Slovaquie. Le but de cette collaboration est de faciliter la collecte de preuves et l’échange d’informations sur des cas individuels. La Commission européenne a clairement indiqué que pour la poursuite des auteurs de crimes de guerre, les États membres devraient utiliser les tribunaux existants, à savoir les tribunaux nationaux ainsi que la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye. Dans une résolution la semaine dernière, le Parlement européen a appelé à la création d’un tribunal international spécial pour juger le président russe Vladimir Poutine et d’autres responsables pour crimes d’agression contre l’Ukraine. Kyiv soutient également la création d’un tribunal spécial. Les notes d’investissement de la Russie et de l’Ukraine sont parmi les pires au monde depuis six mois. En raison de la guerre déclenchée par la Russie en février, il existe une grande incertitude dans les deux pays quant au retour sur investissement attendu. Il fait suite à une évaluation du risque pays par le cabinet de conseil Dun & Bradstreet. L’évaluation du risque pays de Dun & Bradstreet fournit une évaluation comparative internationale du risque commercial dans chaque pays. Il vise à prédire le risque pays, notamment en termes de retour sur investissement à deux ans. Fin septembre, 88 900 réfugiés ukrainiens travaillaient en République tchèque. Depuis le début de l’invasion, un total de 131 700 réfugiés ont eu un emploi, a déclaré un porte-parole du bureau du travail à TK.

Remplir en ligne

Baar avait précédemment déclaré à Blesk que la Russie était un expert en matière d’intimidation, des armes nucléaires aux menaces contre les pays voisins. En revanche, selon lui, l’Occident a oublié que l’intimidation des opposants est une composante de la diplomatie. C’est pour montrer à l’ennemi le prix de chaque attaque.

« L’Occident, en particulier l’Europe, commence à jouer les gentils qui ne déclencheront aucun conflit. Ils préfèrent prendre du recul et négocier diplomatiquement », a-t-il ajouté. ajouta Baar. Par exemple, selon lui, la dépendance aux matières premières. « Nous parviendrons à un accord avec tout le monde, même si nous critiquerons les violations des droits de l’homme, mais le commerce est bénéfique pour toutes les parties », a-t-il déclaré.

Il a vu les efforts de la Russie pour inverser le changement après l’effondrement de l’Union soviétique comme une continuation de la guerre froide grâce à l’utilisation de la force militaire. Cependant, la Russie ne dispose pas d’un soutien économique suffisant pour un véritable revirement. Cela dépend principalement de la peur des conflits et de la baisse du niveau de vie de la société occidentale.

« Heureusement, l’Ukraine a montré que la Russie n’est pas aussi forte qu’on le pensait. Avec une résistance aussi courageuse, cela a vraiment réveillé l’Occident pour qu’il commence enfin à adopter le slogan ‘le mal ne doit pas céder' ». ajouta Baar. Selon lui, les pays occidentaux auraient dû écouter l’Ukraine en 2014.

Alors qu’avant l’invasion de l’Ukraine, la Russie était un peu en retrait, elle sera désormais sur la défensive jusqu’à ce qu’elle change de politique.

« L’Occident le boycottera, et cela se reflétera dans la prudence des autres pays à coopérer avec Moscou. On sait peu que même la Chine met en œuvre diverses sanctions pour empêcher ses entreprises d’être mises sur liste noire par l’Occident, qui est un partenaire commercial majeur pour la Chine. » Juste expliqué.

« Toute issue de la guerre affaiblira Poutine », pensait Baar

Selon lui, toute issue de la guerre affaiblirait tellement Poutine que les puissances mondiales précédentes ne seraient limitées qu’à l’immense potentiel des armes nucléaires. Dans le même temps, l’économie russe n’aura rien à offrir, y compris des armes. Il s’attend également à ce que la Russie commence à produire des armes à moyenne portée. Leurs déploiements ne sont plus liés par aucun traité, ils sont donc susceptibles d’être déployés le long des frontières en expansion de l’OTAN.

Selon Baar, le monde change également géopolitiquement à l’ombre d’une guerre chaude, les pays de l’Atlantique et du Pacifique occidental se renforcent et l’OTAN se développe également.

« L’aile du Pacifique est en cours de création là où les États-Unis étendent leur coopération dans le cadre du dialogue de sécurité mis à jour (QSD, plus communément appelé le Quad) entre les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde. Il a commencé en 2007, mais reste à un stade naissant. Il a été restauré 10 ans plus tard et n’a commencé à se développer qu’après l’agression russe. » il communique.

Selon lui, l’Inde ne veut pas dépendre uniquement de l’Occident, mais d’autre part, ne veut pas non plus être sous l’influence géopolitique de la Chine. Il ne pouvait pas s’attendre à une aide de Moscou dans cette affaire. Une Russie économiquement plus faible renforcera en fait l’influence de la Chine, qui est limitée par l’Occident.

Plus inquiétant que l’Inde, Taiwan, qui coopérera avec le dialogue quadrilatéral sur la sécurité sous une forme ou une autre. Baar s’attend à ce que la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande se joignent également. Mais il est important que l’Occident gagne l’Indonésie, avec son quart de milliard d’habitants et ses riches ressources, et les Philippines et le Vietnam, avec ses cent millions d’habitants.

Selon Baar, le maintien de la véritable indépendance d’un Taïwan pleinement démocratique, dont la majorité de la population n’a aucun intérêt à faire partie du Parti communiste chinois, est absolument essentiel. Prenant l’exemple de Hong Kong, Taïwan voit que, comme le traité signé par la Russie, celui de la Chine vaut zéro.

Selon lui, il sera intéressant de voir comment la Chine réagira, si tous les pays occidentaux reconnaissaient, même diplomatiquement, l’indépendance de facto de l’île et arrêtaient de jouer au jeu « une seule Chine » selon les archives chinoises.

La Chine va-t-elle annuler ses relations diplomatiques et économiques avec tous les pays occidentaux ? Ou va-t-il leur déclarer la guerre et envahir Taïwan ? Les politiciens occidentaux devraient y réfléchir et reprendre l’initiative de la géopolitique mondiale. Pour que non seulement la Russie, mais aussi la Chine comprennent que leurs tentatives de changer l’ordre mondial ne réussiront pas.

« Dans le même temps, Moscou a annoncé qu’il voulait s’impliquer en Afrique. Mais la réalité est similaire à celle de l’annonce d’un plan stratégique peu clair en Ukraine, donc tout peut être annoncé comme un objectif stratégique atteint », a poursuivi Baar.

Mais il a demandé : Comment la Russie peut-elle profiter à l’Afrique ? Exportera-t-il du pétrole, du gaz et d’autres matières premières ? Ou construire une infrastructure similaire à celle de votre région ?

Selon lui, l’Occident aura également du mal à maintenir sa position en Afrique, car la Chine y a niché. C’est ce que préfèrent les régimes autocratiques africains parce que l’offre de la Chine ne les oblige pas à respecter les droits de l’homme.

« Il s’agit donc de savoir ce qui intéressera l’Occident. » ajouta Baar. Dans le même temps, de nombreux pays africains dépendent du néocolonialisme chinois. « Pendant si longtemps, l’Europe occidentale a regretté son colonialisme jusqu’à ce que la Chine assume le rôle du néo-colonialisme », il ajouta.