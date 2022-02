Avant le grand rôle dans sa vie

Acteur de profession, Volodimir Zelensky devait jouer un rôle dans sa vie, mais hors écran, chargé de défendre l’Ukraine contre la poussée militaire russe. Président de l’Ukraine depuis 2019, il a réussi à devenir la personne la plus puissante de son pays grâce à l’immense popularité de la série télévisée, femme de chambreoù il était un simple professeur d’histoire qui a atteint la présidence du pays.

Né dans l’est du pays, plus précisément dans la province de Dnepropetrovsk, aujourd’hui Dnipro, en 1978. Il a étudié le droit à l’Université nationale d’économie de Kiev, mais n’a jamais pratiqué le droit, car il a choisi le théâtre et le divertissement, où il deviendra bientôt un télévision Star.

En mars 2018, il a fondé son parti politique Hamba Rakyat, qui est le titre de la série télévisée dans laquelle il a joué, et en décembre de la même année, il a annoncé sa candidature à la présidence. Et il a gagné un an plus tard, après avoir battu le nationaliste Petró Porochenko, qui était candidat à sa réélection, avec 73,22 % des voix.

Son premier objectif était de dialoguer avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, un tabou pour Porochenko et de nombreux politiciens ukrainiens. La rencontre a eu lieu en décembre 2019 lors d’une conversation téléphonique au cours de laquelle les deux hommes ont convenu d’un échange de prisonniers, dont des Crimés emprisonnés par les autorités russes depuis l’annexion de la péninsule en mars 2014, dans la crise actuelle d’avant-guerre.

Afin de renforcer les bons voisins et de trouver une solution au conflit dans la région du Donbass, a promu la réunion du Quatuor de Normandie – France, Allemagne, Russie et Ukraine -, qui a promu l’accord de Minsk, qui a formé un cadre pour la paix dans le zone, mais le Kremlin a été rendu inutile après l’invasion russe de l’Ukraine.

Zelensky a toujours défendu l’unité territoriale du pays contre l’entêtement russe, en ce qui concerne les aspirations territoriales de la Russie. Et le fait que sa première langue soit le russe, et non l’ukrainien, a gagné le soutien des russophones, qui n’ont jamais pardonné son nationalisme à son ancien rival Porochenko. Il soutient la diffusion de la langue et de la culture ukrainiennes, mais s’oppose à l’interdiction de la langue russe, une question très sensible dans un pays où coexistent deux cultures.

Il a une relation amour-haine avec la Russie, ayant beaucoup voyagé en tant qu’acteur. Dans le même temps, il a soutenu la révolution de Maïdan, a donné diverses représentations pour l’armée ukrainienne dans le Donbass et a fait don de l’argent de sa propre poche à des causes militaires, pour lesquelles il a dû ouvrir des poursuites pénales en Russie.

En ce qui concerne l’Occident, il soutient l’intégration de l’Ukraine dans l’UE et l’OTAN, bien qu’il n’ait pas fixé de date pour les demandes d’adhésion et préconise un référendum citoyen pour décider de l’adhésion à l’Alliance.