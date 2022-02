Zoff a 80 ans : « Le travail est comme une religion pour moi »

Dino Zoff, qui aura 80 ans lundi prochain (28 février), a presque tout gagné dans ce sport. Le gardien de but discret a disputé 112 matches internationaux pour l’équipe nationale italienne et de grands titres sont restés fidèles à sa carrière en équipe nationale.

Aucun de ses succès n’est tombé sur les genoux de Zoff, et il y attache une grande importance. « Tout ce que j’ai réalisé, je l’ai réalisé grâce à un travail acharné », a-t-il déclaré. Les jeunes de Mariano del Friuli, un village de 1 500 habitants du Frioul, l’ont formé.

Son père, agriculteur, « travaillait dur chaque jour » pour nourrir la famille. « Par conséquent, le travail est comme une religion pour moi », a dit un jour ce mécanicien de formation.

Le sport a toujours été plus un travail qu’un spectacle pour un gardien de but. S’il y avait une règle dans la vie de Zoff, ce serait : « Ne vous démarquez pas par vos bavardages, mais par vos actions. » Il s’y est toujours accroché.

Lors de son quatrième relais pour les Azzurri, il est devenu champion d’Europe alors que l’Italie battait la Yougoslavie lors de la finale de 1968 à Rome. 14 ans plus tard vint la couronne de gloire lors de la Coupe du monde 1982 avec une victoire 3-1 sur l’Allemagne. À 40 ans, Zoff a mené son équipe aux titres à Madrid.

Zoff est devenu un symbole de la victoire en Coupe du monde à l’Estadio Santiago Bernabeu lors de son dernier match contre l’Italie. Il a également établi un record en 1972-74 lorsqu’il a marqué 1 143 minutes pour l’équipe nationale sans encaisser.

Au niveau des clubs, le mandat le plus réussi de Zoff a été avec la Juventus, où il a célébré six titres de champion d’Italie, deux victoires en coupe et un triomphe en Coupe UEFA en 1977.

Pour la Vieille Dame, elle a joué 330 matchs d’affilée dans un nombre étonnant. Zoff a ensuite travaillé avec succès en tant qu’entraîneur. Avec la Juventus, il a de nouveau remporté la Coupe UEFA en 1990, puis il s’est occupé de la Lazio Roma, où il est même devenu président du club pendant une courte période.

De 1998 à 2000, il s’est également occupé de l’équipe nationale italienne et l’a emmenée en finale de l’EURO 2000, que son équipe a perdu contre la France dans le temps supplémentaire.

En raison de vives critiques, notamment de la part du Premier ministre italien de l’époque, Silvio Berlusconi, Zoff a démissionné. Après son dernier passage en tant qu’entraîneur de l’AC Fiorentina, il a pris sa retraite du monde du football en 2005.