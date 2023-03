Au moins une victime d’avalanche glaciaire est originaire de la République tchèque, quatre autres citoyens tchèques sont portés disparus

Les services de montagne ont relevé lundi matin l’estimation du nombre de disparus à 20. L’agence de presse italienne ANSA a rapporté que quatre Tchèques étaient parmi eux. En plus des quatre Tchèques, les sauveteurs recherchent également 11 Italiens, trois Roumains et un d’Autriche et un de France.

Le nombre de morts est passé à huit, écrit La Repubblica, ajoutant que quatre personnes disparues avaient également été retrouvées. On ne sait pas quelle est sa nationalité. Selon le chef de la province de Trente, Maurizio Fugatti, il y a eu sept victimes.

Cependant, Fugatti a confirmé lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre Mario Draghi vers 16h00 cet après-midi que quatre des 14 personnes recherchées en lien avec les glissements de terrain étaient originaires de la République tchèque. Quatre voitures étrangères ont été retrouvées près de la zone montagneuse, qui n’ont été réclamées par personne. Deux des voitures avaient des plaques d’immatriculation tchèques. Il a ajouté qu’il y avait sept victimes et trois avaient été identifiées par les autorités. Mais il n’a pas mentionné sa nationalité.

Le Premier ministre italien Draghi est arrivé sur les lieux cet après-midi après des complications causées par le mauvais temps. Selon lui, cet événement dramatique « est certainement lié à la destruction de l’environnement et à la situation climatique ». Il a déclaré que le gouvernement devrait prendre des mesures pour minimiser la possibilité qu’une tragédie similaire se reproduise.

La diplomatie tchèque n’a toujours pas d’informations officielles des autorités italiennes. Jusqu’à présent, plusieurs citoyens tchèques qui ont perdu quelqu’un dans la région ont contacté la ligne d’écoute téléphonique du ministère des Affaires étrangères. « La plupart de ces initiatives ont été résolues parce que les gens se sont contactés ou nous avons découvert qu’ils allaient bien », a déclaré Mariana Wernerová du service des communications du palais de Černín à ČTK vers 14h30.

Les employés du consulat général tchèque à Milan tentent d’obtenir des informations plus détaillées des autorités locales. « Nous n’avons pas encore d’informations officielles des autorités italiennes. La situation sur le terrain n’est pas très claire, les opérations de sauvetage sont toujours en cours », a déclaré Werner.

Même le service de presse provincial du Trident n’a pas pu confirmer la mort ou le lieu où se trouvaient les touristes tchèques sur le glacier à la demande de ČTK.

Parmi les disparus figuraient, outre les quatre Tchèques nommés, également 11 Italiens, trois Roumains et un d’Autriche et un de France, a rapporté l’agence de presse ANSA plus tôt. Quatre d’entre eux ont été trouvés et sont sûrs; mais les médias italiens n’ont pas précisé s’il s’agissait d’Italiens ou d’étrangers.

« Le nombre définitif de grimpeurs concernés n’est pas encore connu », a-t-il précisé, selon la station. Bbc porte-parole du service de secours Michela Canova.

Gros plan sur l’énorme glissade de glace sur Marmolada aujourd’hui. Nous ne connaissons pas l’auteur, nous l’écrirons dans les commentaires dès que nous le saurons. Une séquence impressionnante en effet pic.twitter.com/zDo4q40qOP — Société météorologique Alpes-Adriatique (@aametsoc) 3 juillet 2022

Les sauveteurs au sol ont été rappelés du site tard dimanche en raison de la possibilité de nouvelles avalanches de glaciers, cinq hélicoptères ayant été déployés pour poursuivre les recherches. Les recherches se sont poursuivies pendant la nuit à l’aide de drones et de caméras thermiques. A l’aube, l’équipe de secours a repris ses opérations. « Le risque d’effondrement supplémentaire est élevé », a déclaré Walter Cainelli, qui dirige le service local de secours en montagne et de spéléologie, au journal La Repubblica.

« Des contrôles sont toujours en cours auprès des propriétaires de 16 voitures actuellement sur le parking près de la route d’accès à la zone », a indiqué le service de montagne, qui tente désormais de déterminer combien de personnes sont toujours portées disparues. Cela pourrait prendre plusieurs heures, a-t-il ajouté, selon le journal Garde sauveteur alpin Walter Milan.

Le Premier ministre italien Mario Draghi doit arriver lundi matin. Deux groupes de proches des victimes sont arrivés, dont les corps ont été transportés au stade d’hiver du village de Canazei, où une salle funéraire a été aménagée. À Canazei, il existe également un centre d’opérations qui coordonne la recherche des personnes disparues.

C’était « une catastrophe inimaginable, un tel massacre qu’il serait difficile de déterminer l’identité exacte des victimes, car les corps ont été déchirés par une ruée de glace et de roche », ont déclaré les enquêteurs à l’ANSA.

« On a entendu un bruit comme s’il pleuvait très fort, on s’est retourné et on a vu six ou sept personnes qui se sont mises à courir pour s’échapper, mais une vague noire est arrivée très vite et a tout recouvert », raconte une femme qui a remonté la montagne avec lui. mari. « Il y avait un guide de montagne qui nous a calmés au bout d’un moment et a appelé les ambulanciers. Ils nous disent quoi faire », a-t-il ajouté.

Carlo Budel du lodge Capanna de Punta Penia a écrit sur Instagram « le pire moment et jour où il peut se détacher ». Peu après midi, un dimanche d’été, d’innombrables randonneurs se trouvaient sur la chaîne de montagnes populaire.

« Quelque chose comme ca Je ne l’ai pas vu à Marmolada. Ce n’était pas l’avalanche habituelle de l’hiver, deuxième ou troisième degré; c’est la nature. Si nous voulons faire une comparaison avec la construction, nous pouvons parler de la défaillance de la structure », a déclaré un sauveteur à l’ANSA. « Il est clair qu’il s’agit d’un problème météorologique que même les meilleurs guides ne peuvent pas prévoir », a-t-il ajouté.

On ne sait pas ce qui a causé le glissement du glacier. Cependant, le secouriste Walter Milan a souligné que la région avait été confrontée à des températures extrêmement élevées ces derniers jours. Au sommet de la Marmolada, qui est la plus haute montagne des Dolomites à 3.343 mètres d’altitude, une température record de dix degrés Celsius a été mesurée samedi.

« Il fait très chaud », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision publique italienne RAI Milan. « C’est quelque chose de très extraordinaire », a-t-il ajouté.

« Il n’y a presque plus de glace ici », a déclaré l’alpiniste italien Reinhold Messner au journal La Republica à propos de la transformation progressive du pic de la Marmolada, qui s’est produite ces dernières années en raison du réchauffement climatique. Il note que les glaciers se desserrent parfois « à cause de la gravité », mais la principale raison de leur effondrement, dit-il, est « le réchauffement climatique, qui fait fondre les glaciers ».