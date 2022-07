Attaque sur le Tour de France. La police française s’attaque aux soupçons de dopage

Mercredi soir, la police française a perquisitionné l’hôtel de l’équipe Bahreïn Victory à Pau sur le site du Tour de France. La raison, selon le parquet de Marseille, était suspectée de dopage.

« Nous avons reçu la visite de la police qui a demandé des données d’entraînement et a fouillé notre bus », a déclaré le patron de l’équipe de Milan, Eržen, à cyclingnews.com. « Ils ont harcelé les coureurs pendant environ une heure puis les ont remerciés. Ils ne nous ont pas dit pourquoi ils avaient fait le contrôle, mais nous le saurons aujourd’hui par l’intermédiaire des avocats », a-t-il ajouté.

« Après la dix-septième étape, plusieurs policiers nous attendaient. Ils ne nous ont pas donné de permis d’inspection à lire, mais nous avons rempli toutes leurs exigences », a ajouté le directeur technique Vladimir Miholjevic.

Les autorités françaises ont par la suite informé que les chambres des cyclistes, du personnel d’accompagnement et des bus des équipes avaient été perquisitionnées pour d’éventuelles « acquisitions, transports, possessions et importations de substances ou moyens interdits sans autorisation médicale ».

« Néanmoins, l’enquête et les opérations connexes ne considèrent nullement qu’un acte répréhensible s’est produit. Tous les suspects et les personnes faisant l’objet d’une enquête sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire », a ajouté le parquet.

La Bahrain Victory Team a été accusée de dopage par des sources anonymes dans les médias français il y a un mois après des performances réussies au Giro d’Italia et à la Critérie du Dauphiné cette année.

L’Italien Damiano Caruso, qui a déjà été reconnu coupable de dopage, a terminé deuxième du Giro. A la Critérie du Dauphiné, l’Ukrainien Mark Padun a encore brillé avec deux victoires inattendues sur deux étapes de montagne. L’Italien Sonny Colbrelli a également remporté une étape pour Bahrain Victorious.

Home a également enregistré des succès sur le Tour cette année. Matej Mohorič de Slovénie et Dylan Teuns de Belgique ont remporté deux victoires d’étape pour lui. Le coureur néerlandais Wout Poels est en tête du classement de la compétition d’alpinisme.

« Il y a une cinquantaine de policiers ici, ils ont vérifié toutes mes affaires. Je leur ai dit : ne vous inquiétez pas, je n’ai rien à cacher », a expliqué Mohori. « Ils ont vérifié tous les appels, les messages, tout, mais ils n’ont rien trouvé car nous n’avions rien à cacher », a-t-il ajouté.

Colbrelli s’est plaint que l’attaque n’a pas laissé beaucoup de temps aux coureurs pour se reposer après le spectacle royal de mercredi. « Ils ont traversé toutes les pièces mais ils vont bien, ils ont juste fait leur travail et ont tout récupéré sain et sauf là où ils les avaient emmenés », a-t-il déclaré.

« Cela nous a rendu un peu nerveux parce que ce n’est pas le bon moment pour faire du vélo. Et aussi parce que le Tour s’achève doucement, hier c’était une étape exigeante et nous n’avons pu dormir qu’à trois heures du matin et aujourd’hui nous avons dû nous réveiller. se lever tôt », a-t-il ajouté.