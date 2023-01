Après l’écrasement de l’hélicoptère, la direction du ministère de l’Intérieur, y compris le ministre, est décédée près de Kyiv

Kyiv – 14 personnes sont mortes dans un accident d’hélicoptère près de Kyiv, dont le ministre ukrainien des Affaires intérieures Denys Monastyrskyi, un autre membre de la direction du ministère et un enfant. Cela a été annoncé par les autorités ukrainiennes. L’hélicoptère s’est écrasé dans le brouillard près du jardin d’enfants. Le président Volodymyr Zelensky a ordonné aux services secrets, à la police et à d’autres autorités de découvrir la cause de l’accident. Il a déclaré plus tard qu’il ne pensait pas que c’était un accident.

« Un hélicoptère des services de secours de l’État s’est écrasé ce matin à Brovary. À la suite de la catastrophe aérienne, les dirigeants du ministère de l’Intérieur sont décédés : ministre (Denys Monastyrskyj), premier vice-ministre (Yevhenij Jenin) et secrétaire d’État (Jurij Lubkovyč ). » il a annoncé Le chef de la police ukrainienne Ihor Klymenko, qui a ensuite été nommé par le gouvernement en tant que vice-ministre de l’Intérieur et temporairement affecté au rôle ministériel.

« Après avoir clarifié les informations, après avoir procédé à l’identification, il a été constaté que 14 personnes sont mortes sur le site de l’accident d’hélicoptère, dont un enfant et neuf personnes qui s’y trouvaient », a-t-il ajouté. déclaré dans l’après-midi, le service de presse du Service national d’urgence d’Ukraine (DSNS). Il a ajouté que 25 autres personnes, dont 11 enfants, avaient été blessées et hospitalisées. Les chiffres précédents du nombre de morts ont divergé tout au long de la journée.

Selon Reuters, l’hélicoptère s’est écrasé dans le bâtiment, provoquant un incendie massif sur le site. « Au moment du drame, les enfants et le personnel étaient en maternelle », déclaré ancien gouverneur de la région de Kyiv, Oleksiy Kuleba. Vidéos partagés sur les réseaux sociaux montraient un immeuble en feu à l’intérieur et autour de celui-ci, et on pouvait entendre des cris.

La direction du ministère s’est envolée vers l’un des « endroits où de violents combats ont eu lieu », a déclaré Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau présidentiel, aux journalistes à Brovary. Des responsables du ministère devaient se rendre dans la région de Kharkiv, a déclaré Volodymyr Tymoško, chef de la police de la région de Kharkiv, selon le bureau de l’AP. Monastyrskyj et cinq de ses collègues se trouvaient dans la machine, et trois membres d’équipage sont également morts avec eux, a rapporté l’agence Unian, citant des sauveteurs.

On ne sait pas ce qui a causé l’écrasement de l’hélicoptère. La Russie, dont les troupes ont envahi l’Ukraine en février dernier, n’a pas encore commenté, et les responsables ukrainiens n’ont mentionné aucune incursion russe dans la région au moment de la tragédie, a noté Reuters.

« Je crois, sur la base de mon expérience de la guerre, que j’ai et de toute notre société, que ce n’était pas un accident malheureux, c’était la guerre. La guerre ne se produit pas seulement sur le champ de bataille. Les guerres se déroulent sur différents fronts », a déclaré Zelenskyy dans une allocution vidéo aux participants au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

L’hélicoptère Super Puma de fabrication française qui s’est écrasé aujourd’hui a été fourni à l’Ukraine par un partenaire français, a déclaré le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ihnat, cité par le serveur RBK-Ukraine. Selon l’agence de presse AP, un responsable français anonyme a déclaré que les hélicoptères avaient été achetés par l’Ukraine en 2019 et ne faisaient pas partie de l’équipement que Paris avait livré au pays depuis le début de l’invasion russe.

Selon Reuters, les services secrets ukrainiens SBU ont déclaré qu’ils enquêtaient et examinaient plusieurs causes possibles de l’accident, notamment des violations de la réglementation aérienne, des défauts techniques ou la destruction intentionnelle de l’hélicoptère. Selon les médias, des porte-parole de la police ukrainienne et de l’armée de l’air ukrainienne ont convenu qu’il était trop tôt pour déterminer la cause de l’accident, qu’une commission d’enquête tenterait de déterminer. Les médias russes ont spéculé s’il s’agissait d’un sabotage, d’un problème technique, d’une erreur de pilotage ou d’une malheureuse attaque de défense aérienne.

Les hauts responsables voyagent régulièrement en hélicoptère pendant le conflit, et la tragédie pourrait inciter Kyiv à invoquer une règle en vigueur dans de nombreux pays européens selon laquelle les hauts responsables ne peuvent pas voler dans le même avion, a déclaré à AP l’analyste politique Volodymyr Fesenko.

Environ 100 000 personnes vivent à Brovary, qui est pratiquement une banlieue est de Kyiv. En Ukraine, le Service de secours de l’État relève du ministère de l’Intérieur. L’hélicoptère Eurocopter EC225 Super Puma est désormais appelé hélicoptère Airbus H225 ; outre l’équipage, il peut transporter jusqu’à 24 passagers.

Les fonctions du ministre ukrainien de l’intérieur sont provisoirement exercées par le chef de la police

Aujourd’hui, le gouvernement ukrainien a nommé le chef de la police ukrainienne, Ihor Klymenko, vice-ministre de l’Intérieur et l’a temporairement chargé de fonctions ministérielles. DANS LE contribution le premier ministre Denys Šmyhal l’a informé par télégramme. Des dirigeants du ministère, dont le chef du bureau, Denys Monastyrský, sont décédés aujourd’hui dans un accident d’hélicoptère près de Kyiv.

« La proposition de nomination (du ministre de l’Intérieur) ne sera proposée qu’après des négociations avec le parlement », a déclaré Šmyhal. Selon lui, le ministère de l’Intérieur est l’un des éléments clés de la sécurité, de sorte que le protocole qui a été établi doit être suivi lors de la sélection d’un nouveau chef de service.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné aux services secrets, à la police et à d’autres autorités de découvrir la cause de l’accident. Selon les médias, des porte-parole de la police ukrainienne et de l’armée de l’air ukrainienne ont convenu qu’il était trop tôt pour déterminer la cause de l’accident, qu’une commission d’enquête tenterait de déterminer.

Un Autrichien présente ses condoléances à la famille du ministre ukrainien de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur Vít Rakušan (STAN) transmettra personnellement ses condoléances à la famille du ministre ukrainien Monastyrsky. Arrivé à une réunion du cabinet aujourd’hui, l’Autrichien a déclaré que sa relation avec le ministre ukrainien était très personnelle. Le Premier ministre Petr Fiala (ODS) et le chef de la diplomatie Jan Lipavský (Pirates) ont également adressé leurs condoléances aux familles et amis de Monastyrský et aux autres victimes d’accidents sur Twitter.

Selon les autorités ukrainiennes, 18 personnes sont mortes dans l’accident, dont le chef du ministère de l’Intérieur et trois enfants. L’Autrichien a déclaré que c’était une affaire très personnelle pour lui, car lui et Monastyrský n’avaient qu’une relation formelle. « Je l’ai invité à Prague pour une consultation informelle, nous nous sommes rencontrés à Bruxelles et lors de notre visite en Ukraine nous avons passé une heure et demie hors protocole dans des conversations qui n’étaient pas seulement professionnelles mais aussi personnelles », se souvient récemment l’Autrichien réuni. .

Monastyrskyj n’est pas seulement le ministre de l’Intérieur, mais aussi le père de jeunes enfants, a ajouté l’Autrichien. « Au nom du gouvernement, je prépare des condoléances officielles à la partie ukrainienne, bien sûr je transmettrai personnellement mes condoléances à sa famille », a déclaré l’Autrichien.

Fiala a partagé ses condoléances sur les réseaux sociaux. « J’offre mes sincères condoléances à la famille et aux proches du ministre ukrainien des Affaires intérieures Monastyrskyi et à tous ceux qui sont morts dans l’accident d’hélicoptère près de Kyiv », a déclaré le Premier ministre.

Lipavsky a déclaré que les informations sur l’accident de l’hélicoptère transportant Monastyrsky, son premier adjoint Yevheniy Jenin et d’autres représentants du ministère ukrainien l’ont profondément attristé. « Je suis de tout cœur avec toutes les personnes touchées par cette tragédie. Malgré les lourdes pertes, l’Ukraine gagnera », a-t-il écrit sur Twitter.

Les dirigeants européens ont exprimé leur tristesse après la mort du ministre

La politisation de la mort du ministre ukrainien des Affaires intérieures, Denys Monastyrsky, décédé dans un accident d’hélicoptère près de Kyiv, a été exprimée par un certain nombre d’hommes politiques européens et le président américain Joe Biden. Le président du Conseil européen, Charles Michel, l’a qualifié de bon ami de l’Union européenne. Des condoléances ont également été exprimées par des politiciens tchèques, dont le Premier ministre Petr Fiala. La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a qualifié l’accident, qui, selon Kyiv, a tué au moins 15 personnes, dont trois enfants, de « tragédie déchirante ».

La cause de l’accident d’avion dans la ville de Brovary, près de la capitale ukrainienne, n’est pas claire. La police a d’abord déclaré 16 morts, le chef du gouvernement régional de Kyiv a ensuite informé que le bilan était de 18, tandis que les sauveteurs ont fait état de 15 morts, et le président Volodymyr Zelenskyi a également donné le chiffre. Michel a exprimé ses « sincères condoléances » au peuple ukrainien peu après l’accident. « Nous partageons la douleur de l’Ukraine », a-t-il écrit dans un post sur Indonésie.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également partagé ses condoléances. « La tragédie a touché le cœur d’une Ukraine déchirée par la guerre. J’offre mes plus sincères condoléances aux familles des victimes, à Volodymyr Zelensky et à tout le pays après l’accident d’hélicoptère près de Brovar. Nous pleurons avec vous », il a écrit sur les réseaux sociaux.

Présidente du Parlement européen Roberta Metsolaová il a ditqu’elle a reçu la nouvelle de l’accident à côté de l’école maternelle de Brovary avec un « cœur brisé ». « Mes prières accompagnent la famille et les proches du ministre ukrainien des Affaires intérieures Denys Monastyrsky et ceux qui sont morts dans cette terrible tragédie, y compris les enfants », a déclaré Metsola.

Biden a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. « Leur héritage continuera d’être honoré par notre soutien aux institutions ukrainiennes et notre partenariat indéfectible avec le peuple ukrainien pour entretenir les flammes de la liberté », a déclaré le président américain dans un communiqué.

Braverman il a marqué Monastyrskyi pour avoir été un « phare » dans la lutte du peuple ukrainien contre l’invasion russe. « Lorsque nous nous sommes parlé en octobre, j’ai été époustouflé par sa détermination, son optimisme et son patriotisme », a-t-il déclaré sur Twitter. « Mes prières vont à tous ceux qui ont perdu la vie dans cette terrible tragédie et à leurs familles. La Grande-Bretagne soutiendra toujours nos amis ukrainiens », a-t-il ajouté.

Le président français Emmanuel Macron il a déclaré, qu’il était « attristé par la mort tragique » de Monastyrsky et a exprimé ses condoléances au peuple ukrainien. « Mes sympathies à toutes les victimes de cet horrible événement près du jardin d’enfants, avec les enfants et leurs familles », a-t-il écrit sur Twitter. Son collègue de Pologne, Andrzej Duda déclaré, qu’il a reçu l’information sur l’accident d’hélicoptère avec une grande tristesse. « Mes pensées vont aux familles et aux proches des victimes », a-t-il tweeté.

La ministre finlandaise de l’Intérieur, Krista Mikkonen, qui a rencontré Monastyrský la semaine dernière, il a dit, que la mort de son camarade l’a profondément affecté. Il a ajouté que le soutien de la Finlande à l’Ukraine se poursuivrait.