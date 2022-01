Après 63 essais, le Français disputera pour la première fois les quarts de finale du Grand Chelem | sport

La Française Alizé Cornet, finalement émue par sa performance, a décroché une victoire marquée par une chaleur accablante à Melbourne Park en battant la Roumaine Simona Halep 6-4, 3-6 et 6-4 et s’est qualifié pour la première fois de sa carrière pour les quarts de finale du « chelem ».

Le vétéran de 32 ans est devenu le joueur avec le plus d’apparitions dans la compétition « majeure » avec 63 essais avant d’atteindre les quarts de finale, après avoir battu la Thaïlandaise Tamarine Tanasugarn qui avait besoin de 48 départs pour passer le quatrième tour de Wimbledon en 2008.

« Je voulais vraiment jouer contre vous à l’époque et treize ans plus tard, je suis toujours là », a-t-il déclaré à l’intervieweuse et ancienne joueuse Jelena Dokic à propos de l’édition 2009 lorsqu’elle est tombée en huitièmes de finale contre la Russe Dinara Safina et n’a pas pu affronter l’aussie. ‘ commentateurs. qui est converti.

« Je veux aussi vous applaudir parce que vous êtes un exemple de comment tourner la page et passer à autre chose », a répondu la Française à un Dokic finalement en larmes, faisant allusion à son rétablissement après les problèmes qu’elle a endurés en tant que joueuse de tennis en raison à un traitement abusif de la part de son père et de son entraîneur.

En ce qui concerne ces affrontements, Cornet a prouvé sa splendide forme avec une victoire marathon qui a duré deux heures 33 minutes, après avoir battu des favoris tels que Garbiñe Muguruza d’Espagne (3) et Tamara Zidansek de Slovénie (29) au tour précédent.

33 degrés complique encore une longue bataille de rallye qui a comporté jusqu’à 48 échanges sur neuf tirs, dont 30 sont tombés du côté du joueur niçois.

Cornet aura la chance d’affronter l’Américaine Danielle Collins (27 ans) lors de son premier quart de finale après avoir mis plus de temps sur le court qu’elle n’en a mis (2h51) pour battre la Belge Elise Mertens 4-6, 6-4 et 6-4.

Le joueur de tennis de Floride a une chance d’atteindre les demi-finales de l’Open d’Australie pour la deuxième fois après être devenu un joueur révélation lors de l’édition 2019 à un pas de la finale.