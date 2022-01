«Dreamhouse», la dernière vision de Virgil Abloh à la fashion week française

Lors du défilé de mode au Carreau du Temple, un événement après sa mort macabre, le créateur Virgile Abloh a donné à la Fashion Week de Paris un spectacle spectaculaire, avec des danseurs se mêlant aux mannequins, des meubles qui sautaient du sol et un orchestre à cordes interprétant la bande originale de Tyler le créateur, arrangé par le compositeur brésilien Arthur Verocai et dirigé par Gustave Dudamel, directeur musical de l’Opéra de Paris.

Ses salutations poétiques au monde de la mode masculine ont été construites autour des concepts esthétiques de « Dream House », Dream House et Angels, et ces motifs et notes de mode ont été transmis à son équipe Louis Vuitton qui a clôturé l’ère, recevant des applaudissements implacables. .

Et comme le sexe des nymphes est inconnu, elles sont donc représentées dans le spectacle, à travers le corps de la danseuse de breakdance, passerelle entre la vie artistique et féconde du créateur et son âme profonde qui ces derniers temps a aussi un côté prophétique.

« Je ne crois pas au genre, je crois au design », a déclaré à plusieurs reprises le directeur artistique Louis Vuitton, qui de 2018 jusqu’à sa mort en 2021, a également fondé la marque Off-White, une entreprise italienne de vêtements de luxe basée à Milan. entrepreneur, où il est également PDG.

Stellar et sa carrière rapide et sa mort précoce et soudaine, à l’âge de plus de 40 ans, après une dure bataille contre le cancer, dans laquelle ses fans et le président-directeur général de LVMH lui-même, Bernard Arnault, encore difficile à accepter : « Nous avons été dévastés et ébranlés. Virgil n’est pas seulement un génie du design et un visionnaire, mais aussi une belle âme. Il a un grand cœur et une grande sagesse ».

Né en 1980 à Chicago, dans une famille d’origine ghanéenne, après des études de génie civil et d’architecture, il débute son parcours auprès des grands noms du fashion system, de Fendi aux collaborations avec Ricardo Tisci, Kim Jones, Takashi Murakami, Olivier Rousteing e Appartement George, et des marques comme Nike, Jimmy Choo et Moncler, pour n’en nommer que quelques-unes.

La mode a toujours été sa raison sérieuse d’engager tous les arts humains, au premier plan la musique – qu’il apprécie en tant que DJ – l’art, le design industriel, les dérivés expressifs du street style, l’édition, la technologie numérique, curieux et passionné par tous les courants. vision culturelle contemporaine.

Il y a plus de 10 millions et demi d’abonnés Off-White sur Instagram et des couvertures Temps l’a consacré parmi les 100 personnes les plus influentes au monde.

Les protagonistes du secteur et du divertissement se sont dépensés en signes d’appréciation qui ont peut-être un peu réchauffé le cœur de l’entreprise épouse Shannon, des enfants Lowe et Gray, parents et famille, ont souligné le caractère unique de son talent et sa capacité à partager sa vision.

Même avec des paroles prophétiques, les trois personnes qui se sont levées et ont brillé dans le ciel de Miami à la Maritime Marina le jour du défilé précédent, plus de 48 heures après l’arrivée de la mauvaise nouvelle : au sommet d’une statue monumentale stupide, les lumières composent la phrase « Virgil is here ».

Précis et assidu, le créateur a conçu la collection Homme Automne-Hiver 2022-2023 pour Louis Vuitton à Paris, préparant des prototypes précis et même des indications concernant la production, les invitations et la bande son du défilé.

Le thème «Dreamhouse» contient de nombreux messages des huit collections précédentes qu’il a conçues pour Louis Vuitton, dans un langage narratif qui frappe de manière non conventionnelle et qui est pur, parfois imaginaire, figuratif et surréaliste, à la disposition des enfants. .

Le luxe du sport devient surnaturel, habité d’athlètes spirituels ou d’anges, sorte de tableau animé de son paradis imaginaire.

Il l’a aussi répété Michel Burke, président-directeur général de Louis Vuitton: «Virgili était un génie créatif, visionnaire et disruptif, et l’un des meilleurs communicants culturels et cool d’aujourd’hui, roi du streetwear de luxe, évoluant ensuite également vers la création couture».

Engagé dans l’affirmation de la culture noire, il est le premier designer afro-américain à devenir directeur créatif de l’une des maisons de mode les plus importantes et historiques au monde, la première et la plus importante marque du groupe LVMH.

Elle est capable de déclarer et de mettre sa vision en pratique : « Mon défi n’est pas de créer une collection de mode mais une expérience anthropologique, surtout maintenant que le monde coule aussi vite que les histoires sur Instagram et cherche donc de nouvelles règles. Cependant, la chose la plus précieuse que nous ayons, c’est toujours le temps ».

Dans l’architecture de verre de la Dream House onirique de Louis, Dream House, du Carreau du Temple à Paris, des silhouettes délicates défilent dans des robes voyantes et surdimensionnées, des survêtements recouverts de diamants et d’autres tenues à l’imprimé urbain dominant.

Cette ‘Collection of 8’ est l’octologie du Style Hero’s Journey qu’il célèbre de diverses manières et saisons, et les qualités annoncées de diversité, d’inclusivité et d’unité, ouvrant la porte aux futurs talents à venir.

Dans la mode artistique, pleine de nuances théâtrales, poétiques et amusantes, qui véhicule le message que le vêtement peut être utilisé comme un outil de changement social et pour créer de nouvelles communautés qui vont bien au-delà du domaine de la mode.