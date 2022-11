Le festival international français de musique de la ville alsacienne de Colmar a décidé de remplacer son directeur artistique, le violoniste et chef d’orchestre russe Vladimir Spivakov, qui a repris le festival en 1989 et le dirige depuis. Le successeur de Spivakov était le chef d’orchestre français Alain Altinoglu.

Vladimir Spivakov est un violoniste et chef d’orchestre russe, surtout connu pour son travail avec l’orchestre Virtuose de Moscouqu’il a fondé en 1979. Il est également le chef d’orchestre Philharmonie nationale russe et on dit qu’il est dans cette position (d’après ce qui a été publié cette année listequ’elle préfère ne pas concevoir Valery Gergiev) le chef d’orchestre le mieux payé de Russie. Il est une figure éminente de la culture officielle russe et, en mars 2014, il a signé une lettre soutenant l’annexion de la Crimée par la Russie et les politiques agressives de Poutine envers l’Ukraine. D’autre part, l’année est 2022, avec d’autres artistes russes – par exemple, un pianiste Evgueni Kissin ou Vladimir Urinaplus mince Théâtre Bolchoï à Moscou – a signé une autre lettre condamnant l’invasion russe de l’Ukraine cette année.

Cependant, ce soutien ouvert à l’ancien régime de Poutine n’est clairement pas oublié par Spivakov. Reportage du blog fin octobre Disque glissantce Festival international de musique de Colmarune belle ville d’Alsace, en France, a nommé un nouveau directeur artistique : un chef d’orchestre français nommé Alain Altinoglu. Bientôt, il remplace Spivakov, qui avait présidé le festival depuis 1989, pendant plus de 30 ans.

même blog déclare maintenant que Spivakov, 78 ans, s’est plaint dans une interview à la radio française de la manière dont il avait été libéré. « Je l’ai découvert grâce à un SMS d’un ami français qui m’a référé au site Slipped Disc sur Internet. Je n’ai reçu aucune lettre personnelle du maire de la ville ou des membres du conseil du festival. » Spivakov a en outre déclaré qu’il avait ensuite été officiellement informé de la fin de son mandat via un e-mail non signé. « C’est plein de termes vagues comme : ‘pour des raisons que tout le monde peut comprendre' » a déploré Spivakov dans une interview, affirmant qu’il se sentait trahi par les actions derrière lui.

