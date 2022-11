Avant le combat avec Slovácko, Nice a pris un point dans le match contre Paris St. Germaine

Les joueurs de Nice se sont inclinés 1:2 contre le PSG lors de l’échauffement pour leur duel en Ligue de conférence européenne sur le terrain de Slovácko à Paris.

Les attaquants vedettes Lionel Messi et Kylian Mbappé ont assuré la victoire des leaders français de haut vol. L’attaquant Gaëtan Laborde a égalisé à 1:1 peu après le début de la seconde mi-temps.

Avec son huitième but de la saison, Mbappe a dépassé le meilleur buteur de la compétition et son coéquipier Messi pour marquer son cinquième de l’année. Le PSG est invaincu et mène le classement par deux points sur Marseille.

Nice a perdu pour la troisième fois lors de ses quatre derniers matches de championnat et occupe la treizième place.

L’équipe de l’entraîneur Lucien Favre a débuté avec Schmeichel – Bard, Viti, Dante, Rosario, Atal (77 Lotomba) – Diop, Lemina (76 Beka Beka), Ramsey (62 Thuram), Pepe (62 Barkley) – Laborde (84. Delort).

Ligue française de football – Journée 9 :

paris rue Germain – Bon 2:1 (29. Messi, 83. Mbappé – 47. Laborde), Strasbourg – Rennes 1:3 (71. Diallo de l’enclos. – 38. Kalimuendo, 49. Terrier, 61. Gouiri).