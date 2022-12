Apprivoiser les e-mails sur le bureau. Instructions pour limiter le nombre de messages téléchargés – Živěcz

Si votre application de messagerie occupe des gigaoctets d’espace disque sur votre ordinateur, vous n’avez pas besoin de supprimer les messages pour l’instant. Excluez-les simplement de la synchronisation. Il existe au moins trois façons d’y parvenir.

Si vous utilisez le courrier électronique sous la forme d’un client de bureau, après une longue période de téléchargement des messages (en particulier des pièces jointes) peut prendre plusieurs gigaoctets. Effacer le presse-papiers est une solution simple mais fastidieuse, et vous pouvez également supprimer les messages dont vous avez encore besoin.

Limiter les messages téléchargés

La solution la plus rapide à ce problème consiste à limiter le nombre de messages qui doivent être disponibles pour la synchronisation avec le client de bureau. Le plus souvent, nous n’avons besoin que de quelques derniers messages avant d’y répondre ou de mettre fin à la conversation. Donc, si les messages téléchargés sont limités à, disons, un millier (ou par date), nous aurons la plupart des e-mails requis et le reste sera toujours disponible via l’interface Web.