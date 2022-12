En France, les fans de football tristes du Maroc sont devenus fous, un garçon de 14 ans est décédé

journaliste français ils ont dit, qu’après le match les tensions montaient à Nantes ou à Nice, où des hommes encagoulés pourchassaient des supporters marocains aux cris : « Arabes dehors ». Des heurts ont également été signalés depuis Lille, où une bagarre a éclaté entre une quarantaine de casseurs et la police française.

Reuters rapporte que des supporters marocains se sont affrontés avec la police sur le boulevard des Champs-Élysées à Paris. Sinon, les échos des demi-finales de la Coupe du monde de football ont été largement pacifiques, a ajouté l’agence.

La situation a dégénéré. Des hommes encagoulés poursuivis en courant les suporter marocains « dehors les Arabes », « il est chez nous »

les différences clans se répondant à coup de mortiers d’artifice interposés @Le_Figaro #francemaroc https://t.co/2xMS7zTLyy 14 décembre 2022 à 22h24, Archives des messages : 14 décembre 2022 à 22h49

A Montpellier dans le sud du pays, un garçon de quatorze ans qui a été percuté par une voiture est mort dans la nuit. Selon les médias, le chauffeur a pris la fuite, la police le recherche.

Les autorités françaises ont déclaré que le garçon avait été transporté à l’hôpital dans un état critique après avoir été renversé par une voiture. Cependant, il a succombé plus tard à la blessure. La voiture a été retrouvée abandonnée près des lieux de l’incident.

La station de radio RTL a écrit que selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, un groupe de jeunes a d’abord fait tomber le drapeau français de la voiture. Le conducteur a ensuite appuyé sur l’accélérateur et a percuté l’un des jeunes.

La France n’est pas le seul pays où des affrontements entre policiers et supporters de football ont eu lieu. Une centaine de supporters de football, certains arborant des drapeaux marocains, se sont brièvement heurtés à la police bruxelloise en Belgique. Ils leur ont lancé des raquettes, la police a riposté avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes.

Les forces de l’ordre ont arrêté certains des émeutiers. Des policiers ont déclaré à Reuters que la bagarre avait été brève et n’avait causé aucun dommage grave.

Sentiments partagés

Les Marocains français admettent avoir des sentiments mitigés. « Je suis à la fois triste et fier », a déclaré Thomas Bregas, un jeune Français d’origine marocaine, qui portait le drapeau marocain. « J’ai l’impression d’avoir perdu et d’avoir gagné », a déclaré Juma, dont le père est franco-marocain et la mère est japonaise.

La France a célébré une victoire 2-0 au milieu d’une forte présence policière. Craignant des émeutes, le ministère de l’Intérieur a envoyé 10 000 agents des forces de l’ordre dans les rues bien avant les matchs de football. Ils sont 2 200 dans le centre de Paris.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que le gouvernement aborderait la situation de la même manière qu’en cas de menace terroriste. Les médias français, citant des sources policières, ont déclaré que les pièces du sous-sol, du toit et du grenier ainsi que la salle des déchets ont été contrôlées pour les pétards et autres feux d’artifice pendant la journée.

La police avait auparavant prévenu que « des voleurs qui profiteraient de la situation » pourraient se joindre aux festivités, a rapporté BFM TV. Des appels à s’équiper de gants, de foulards et de pétards sont également apparus sur les réseaux sociaux, selon le rapport de police.

Le Maroc est le premier pays africain à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde et espère devenir le premier pays à remporter le championnat. Le match était également important pour le pays car il était une colonie française jusqu’en 1956. La plupart de la minorité marocaine vit en France.

Certains médias arabes et africains ont vu le match comme un combat contre le colonialisme. Le Maroc a battu plusieurs anciennes puissances coloniales dans le championnat : le Portugal, l’Espagne ou la Belgique.

Le président français Emmanuel Macron a appelé au respect et à la compréhension entre les deux pays avant le match. « Soutenons tous les Bleus (équipe de France) dans la lutte pour la victoire ! Mais n’oublions pas que le sport nous unit surtout dans le respect et l’amitié entre nos nations », écrit-il. Avant même la fin du match, il annonce que si la France accède à la finale, il reviendra au Qatar.

Les footballeurs français ont remporté la demi-finale de la Coupe du monde au Qatar contre le Maroc 2 à 0 et disputeront la finale pour la deuxième fois consécutive. Ils y défieront l’Argentine.

Les Marocains français ne savaient pas qui soutenir

Pour les Marocains français, le jeu pose des questions sur leur identité. « On ne sait pas si on doit soutenir la France ou le Maroc », a-t-il admis à l’hebdomadaire Équipe Ajoub Simour, 22 ans, fils de parents marocains, est né à Paris. « Je soutiendrai le Maroc car c’est une opportunité unique pour une équipe africaine d’atteindre la finale. C’est un événement historique », a-t-il ajouté.

Quand je suis en France, je suis 100% français. Quand je suis au Maroc, je suis 100% marocain », a déclaré Benjamin El Jazir, 69 ans, qui vit à Paris depuis 1974. « Ses racines sont importantes avant tout, donc je soutiendrai le Maroc », a-t-il déclaré après un bref hésitation. » Mais c’est vraiment difficile à dire. Je suis franco-marocain.’

« Il ne s’agit pas seulement de football. Il s’agit de l’essentiel des questions existentielles que se pose la société française. De l’identité, du sentiment d’appartenance et de ce qu’on appelle séparatisme », a déclaré Emmanuel Rivière, responsable des sondages internationaux au Kantar Public. agence.