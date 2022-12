Apple a lancé son projet le plus ambitieux de l’histoire de l’entreprise

Le service d’appel d’urgence « SOS Distress via Satellite » a été étendu à quatre autres pays cette semaine – le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Irlande. Dans sa forme actuelle, il s’agit d’une fonction qui vous permet de demander de l’aide via la technologie satellitaire depuis des endroits où il n’y a pas de téléphone portable signal. Les appels d’urgence sont actuellement limités à la communication par SMS uniquement en temps de crise. Cependant, les brevets déposés par Apple laissent entendre que l’on peut s’attendre à des options beaucoup plus complexes à l’avenir.

Les appels d’urgence par satellite étaient le sujet principal du keynote de septembre. Servez SOS de détresse par satellite (le nom anglais du service est SOS d’urgence par satellite) en bref, fonctionne de manière à ce que l’utilisateur puisse demander de l’aide en cas de crise sans avoir de connexion au réseau mobile. En pratique, il a simplement rempli un court questionnaire sur son téléphone portable, dans lequel il a répondu à quelques questions de base. Ceci, ainsi que d’autres données de localisation, est transmis à l’opérateur du centre de secours le plus proche. Tous les rapports incluent également les données d’altitude, le niveau de charge de l’iPhone utilisé, les coordonnées GPS et les informations des cartes de santé stockées dans l’application Santé.

Apple prend au sérieux les communications par satellite

Cependant, des brevets récemment déposés révèlent qu’Apple a des plans beaucoup plus audacieux pour les communications par satellite. Dans sa demande, il déclare littéralement que la voix, la vidéo et d’autres paquets de données de diverses natures peuvent être transmis sur l’infrastructure satellitaire. En bref, Apple joue au moins avec l’idée que tout le trafic de données peut être géré par satellite.

L’iPhone 14 Pro / Max est le premier smartphone Apple qui peut être utilisé pour appeler à l’aide depuis des zones où il n’y a pas de signal cellulaire

Apple a alloué 450 millions de dollars pour soutenir les communications par satellite, ce qui représente un investissement relativement important, même selon les normes de l’une des sociétés les plus riches du monde. Surtout si l’on considère qu’il s’agit d’une fonctionnalité que seul un petit pourcentage de tous les utilisateurs d’iPhone utiliseront. Mais si nous prenons en compte l’option selon laquelle ce n’est que le début d’une nouvelle étape, à la fin il y aura un service satellite complet remplaçant les réseaux cellulaires, ce nombre ne semble plus être un luxe.

Bien sûr, vous devez également considérer qu’Apple brevète plus d’idées qu’il n’y en a dans le monde réel. D’autre part, la communication par satellite n’est plus seulement le domaine des propriétaires de yachts et des aventuriers de l’extrême. Nous rencontrons de plus en plus cette technologie dans notre environnement quotidien, il y a donc de fortes chances que nous soyons vraiment au bord de l’un des projets les plus ambitieux qu’Apple ait entrepris.