Des tomates plus saines, des grains plus durs. Autoriser les cultures génétiquement modifiées, demandent des scientifiques de l’UE

L’avenir de l’agriculture sera les cultures génétiquement modifiées, selon certains scientifiques. Selon eux, les nouvelles technologies joueront un rôle important à l’heure où l’agriculture mondiale doit faire face au changement climatique et à une population croissante. Cependant, la législation européenne restreint sévèrement la culture de ces plantes modifiées. L’experte de l’Académie des sciences ou députée du Parti populaire Michaela Šojdrová a appelé à un changement.

Le contenu d’un futur panier pourrait se présenter, par exemple, comme suit : des tomates avec une proportion plus élevée de vitamine D3, qui est normalement décomposée par les plantes. Pâtisseries sans gluten. Huile avec un meilleur ratio d’acides gras. Et nonobstant le changement climatique, il y aura beaucoup de ces aliments sur les étagères des magasins, et encore moins pratiquement « biologiques » – du moins sans pulvérisation chimique.

C’est du moins ainsi que les scientifiques traitant de la modification génétique des organismes prédisent l’avenir. Derrière cette appellation se cache une technologie qui permet d’ajouter aux plantes des propriétés qu’elles n’auraient normalement pas, par exemple d’être plus résistantes aux ravageurs ou aux conditions climatiques.

Les aliments génétiquement modifiés sont cultivés dans plusieurs pays depuis la fin des années 1980. Cependant, ces dernières années, des avancées fondamentales ont été réalisées dans ce domaine – les scientifiques Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna ont remporté le prix Nobel de chimie en 2020 pour leur découverte d’une nouvelle méthode d’édition de gènes.

Selon Jaroslav Doležel de l’Institut de botanique expérimentale de l’Académie des sciences, qui a longtemps travaillé sur ce problème, il est désormais plus facile pour les scientifiques de modifier les plantes pour les rendre plus résistantes voire plus saines. « Les façons dont les plantes peuvent être modifiées sont presque illimitées. L’enthousiasme des scientifiques est énorme », a-t-il déclaré. Ils espèrent que cette technologie aidera à faire face aux futures pénuries alimentaires associées à une augmentation prévue de la population mondiale et à la poursuite du changement climatique.

Bactéries bénignes

Le maïs est déjà traité de cette façon aux États-Unis, par exemple. Un ravageur commun ici est la pyrale du maïs. Les agriculteurs s’en défendent à l’aide de pulvérisations ou de modifications génétiques. « Nous ajouterons des segments plus courts aux informations sur l’ascendance du maïs, ce qui amènera la plante à produire des substances qui détruisent les ravageurs », explique Doležel.

Pour cela, les gens utilisent une bactérie appelée agrobacterium tumefaciens, qui peut créer des tumeurs sur les plantes – on peut généralement voir ce comportement chez les arbres, par exemple. « Les humains les ont apprivoisés comme des chiens ou des chevaux. Les bactéries vont insérer des informations génétiques dans la plante que nous voulons », a expliqué le scientifique.

Cependant, ces dernières années, il a été question d’introduire d’autres méthodes. L’utilisation de la technologie des « ciseaux génétiques », pour des recherches récompensées par le prix Nobel en 2020, permet aux scientifiques de cibler plus précisément les parties de l’information génétique des plantes à modifier. Ou supprimer. C’était nouveau par rapport aux procédures précédentes – les scientifiques pouvaient déjà modifier les plantes de cette manière sans leur introduire quoi que ce soit de nouveau. « Il est donc impossible de le distinguer de l’élevage », explique la biochimiste et présidente de l’Académie des sciences Eva Zažímalová.

L’Europe est sceptique, mais se prépare au changement

Pour l’instant, l’Union européenne reste sceptique à l’égard des aliments génétiquement modifiés. Selon la réglementation européenne depuis 2003, le maïs, le coton, le soja, le colza et le sucre de betterave peuvent être utilisés dans 84 modifications génétiques. C’est très peu par rapport au reste du monde. Cependant, les gens ordinaires ne rencontrent presque jamais de tels aliments transformés, principalement utilisés pour la production d’aliments pour animaux.

Les scientifiques exhortent désormais l’Union à modifier ses lois avec l’avènement des nouvelles technologies. « Les nouvelles techniques génomiques, qui se développent rapidement, ont le potentiel d’améliorer les performances du secteur agricole de l’UE sans causer d’effets négatifs sur l’environnement », a déclaré Zažímalová à la mi-octobre lors d’une conférence internationale sur cette technologie. Il a ajouté que la tâche de la communauté scientifique est de s’unir dans une position commune envers les gouvernements des pays de l’Union européenne.

Certains législateurs ont également exprimé leur soutien. Parmi les Tchèques, Michaela Šojdrová de KDU-ČSL est impliquée dans ce problème, où les syndicats discriminent leurs propres agriculteurs avec des lois strictes.

Une étude de la Commission européenne a confirmé l’année dernière que la législation européenne nécessite des ajustements importants à mesure que de nouvelles technologies émergent. Elle revoit actuellement les règles et devrait soumettre des propositions de modifications au printemps 2023. Ce qu’elles deviendront n’est pas encore connu.

Moins de pulvérisations, mais risque de transfert aux mauvaises herbes

Les détracteurs de l’assouplissement des réglementations ont appelé les syndicats à la prudence, notamment en raison des inquiétudes concernant l’impact possible que les aliments pourraient avoir sur la santé publique. Cependant, les scientifiques s’accordent à dire qu’après des décennies d’utilisation de ces aliments dans des pays hors de l’Union européenne, rien de tel n’a été prouvé. « En revanche, des milliers de personnes sont empoisonnées par la pulvérisation chaque année », a déclaré Doležel de l’Académie des sciences.

Étant donné que l’utilisation de pesticides et d’engrais a diminué avec le développement des cultures génétiquement modifiées, selon Doležel, cette nouvelle méthode pourrait être plus respectueuse de l’environnement. Par exemple, la production d’engrais azotés nécessite à elle seule 1 à 2 % de l’énergie produite dans le monde et libère 3 % de carbone.

« Des études récentes de la Commission européenne montrent que les nouvelles techniques génomiques ont le potentiel de contribuer à des systèmes agricoles et à une production alimentaire durables conformément au Green Deal », a déclaré Zuzana Malinová du département de la sécurité alimentaire du ministère de l’Agriculture de la République tchèque. sur le podcast Aktuálně.cz.

Cependant, les écologistes de l’organisation Greenpeace avertissent que les modifications génétiques des plantes peuvent également être transférées aux plantes qui les entourent. Les mauvaises herbes, par exemple, deviendront plus résistantes. Doležel est également conscient de ce risque. « Cependant, la probabilité que cela se produise est si faible qu’elle est presque inexistante. De plus, avec de nouvelles techniques, il est possible de s’assurer que l’information génétique ne se transfère pas ailleurs », affirme-t-il.

Greenpeace estime également que l’idée de mettre fin à la faim dans le monde simplement en augmentant la production est naïve. Surtout lorsque jusqu’à 35% de la nourriture est gaspillée. De plus, selon eux, cela n’a aucun sens d’adopter des mesures qui modifient l’agriculture de l’UE à la lumière de la croissance démographique ailleurs dans le monde. Doležel accepte également cette réserve. « Le simple développement de nouvelles technologies de culture alimentaire ne suffit bien sûr pas. Des étapes complexes sont nécessaires pour résoudre ce problème », admet-il.

VIDÉO : Les Tchèques élèvent des poulets génétiquement modifiés. Zora rejette le virus, il est unique, a déclaré le scientifique