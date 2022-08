Anatomie d’une folie (3) : La Première Guerre mondiale pourrait-elle être évitée ?

Pendant deux siècles depuis la fin de la guerre de Succession d’Espagne (1714), la Grande-Bretagne a dominé les océans du monde, reflétant fidèlement les ambitions de la France et d’autres dans cette direction. Ce n’est qu’en 1898 qu’un ennemi sérieux a émergé sous la forme d’une Allemagne nouvellement unie avec son grand potentiel industriel. Grâce à la personnalité du secrétaire d’État de l’Office maritime du Reich Alfred de Tirpitz (à partir de 1911 avec le grade de grand amiral) auprès de l’empereur Guillaume II ont tendance à soutenir que la force d’un pays va de pair avec le nombre et la puissance de ses navires de guerre.

Les Allemands ont donc commencé à construire des armures à grande échelle, et bien que pendant un certain temps, il ait semblé que la domination britannique sur les vagues risquait de vaciller jusqu’à ses fondations., le royaume insulaire a également pris des mesures et a maintenu sa position privilégiée. Cela a également été facilité par un changement global du concept stratégique, lorsqu’un traité d’alliance avec le Japon a été conclu en 1902, grâce auquel la Grande-Bretagne a pu retirer une partie de ses forces de l’Extrême-Orient vers ses eaux intérieures. Selon le célèbre bon mot de Churchill, une grande flotte était pour lui une nécessité, alors que pour les Allemands ce n’était qu’un luxe.

Montrant des muscles d’acier

Arrêter ou du moins ralentir ce développement pourrait aider à prévenir la Première Guerre mondiale. Edouard Casselun banquier britannique influent et ami proche du roi Edouard VII, sachez que c’est la crainte de la montée en puissance de la flotte allemande qui a poussé l’Angleterre à faire la paix avec la France. Même les têtes les plus clairvoyantes de l’autre côté de la mer du Nord s’en sont rendu compte. Chancelier (c’est-à-dire Premier ministre) Bernhard von Bulow il a déclaré qu’il serait impossible d’améliorer les relations avec la Grande-Bretagne « sans limiter la vitesse de construction de notre flotte ». Cela l’a amené à s’opposer à l’empereur et à von Tirpitz, qui en 1909 ont contribué à sa chute.

Une possibilité d’éviter les conflits reste inutilisée. D’un autre côté, les Allemands ont continué à investir massivement dans les navires de guerre, qu’ils voulaient également utiliser à bon escient, et se sont tournés vers une politique étrangère agressive et pointue associée à la mise en valeur de ces muscles musclés. Cela s’est produit, par exemple, lors de la crise marocaine (1905-1906, 1911). La peur britannique de l’agression allemande a continué de croître.

Quand l’empereur recalcule

Alors que la roue des armements navals tourne, il y a aussi une tentative de tirer le frein d’urgence et d’éviter la guerre. Compte tenu de l’équilibre des pouvoirs des deux grandes puissances, ils venaient principalement du côté britannique, plus précisément du Premier Lord de l’Amirauté, à cette époque. Winston Churchill. Il a proposé à plusieurs reprises des « vacances », c’est-à-dire un délai limité dans la construction de nouveaux navires de guerre. Il fit l’une de ces tentatives en juin 1913 lors d’une conversation privée avec l’attaché naval allemand à Londres, le capitaine Müller.

Il était censé ne pas aimer l’Angleterre, il voulait contrecarrer le traité, et après avoir consulté von Tirpitz, il a finalement envoyé un bref rapport à Berlin sur les négociations en question, dans lequel il a également exposé les choses de telle manière que les royaumes insulaires craignaient la vitesse. de l’expansion navale allemande et veulent simplement la ralentir. Qu’il ne s’agisse pas d’un cas isolé, comme en témoigne la plainte déposée par le secrétaire d’État aux Affaires étrangères de Jagow adressé un an plus tard à l’ambassadeur à Londres : « Ce qui est le plus désagréable, c’est la manière tendancieuse de rendre compte de votre attaché naval. Vous ne pouvez pas le contrôler un peu plus ? Le harcelement constant de la politique britannique et sa calomnie sont très troublants… »

C’est toujours un paradoxe historique plutôt triste que l’empereur allemand Guillaume II, ainsi que d’autres politiciens et amiraux, tout en promouvant une marine forte, se soient disputés sur les alliés potentiels que la marine apporterait à l’Allemagne. Dans leur imagination, l’empire serait une « mariée riche » avec des prétendants se bousculant et se disputant ses affections. Il a ensuite visé directement la Grande-Bretagne, qui aurait dû vouloir la puissante Kaiserliche Marine à ses côtés plutôt que de se battre contre lui-même.

Mais ce plan n’a pas fonctionné du tout et l’armement a en fait mis la Grande-Bretagne dans une opposition croissante à l’Allemagne. La cour prudente avec la Russie a échoué, l’Italie a finalement également quitté les puissances centrales et en mer Guillaume II. le seul allié important restant était l’Autriche-Hongrie. Les années 1914-1918 ressemblaient également à cela dans les océans du monde. La grande mesure de la force de la flotte de combat ne s’est produite qu’une seule fois, et le jouet choyé de l’Empereur a passé la majeure partie de la guerre dans le port.

Poison dans l’air

L’éclatement du conflit est surtout enregistré par l’atmosphère générale de la société européenne. Nombre de pays ressentent diverses plaintes ou menaces contre leurs intérêts, la presse incite au nationalisme, joue sur les ficelles de la puissance militaire. Chaque pas fait dans le désert ou le marécage à des milliers de kilomètres de là pouvait attiser une vague de passion sur le vieux continent.

Les Britanniques étaient préoccupés par la construction allemande du chemin de fer de Bagdad qui menaçait leur contrôle des champs pétrolifères du Moyen-Orient, de nombreuses zones de friction également situées dans divers autres endroits du monde. Quelques-unes de ces raisons suffisent à elles seules pour déclencher une guerre, mais combinées, le danger augmente.

Deux camps

Paradoxalement, cela a également été facilité par la convergence de plusieurs forces et la formation progressive des deux principaux blocs. Tant que des pays lourdement armés jouent dans le « concert des puissances européennes », l’équilibre général est maintenu. Au XIXe siècle, le tissu des relations internationales maintenait la guerre relativement limitée. Mais quand les choses commencent à devenir « nous ou eux », la voie du désastre devient claire.

Les circonstances qui semblent sans importance ont également une signification. Lorsque le Premier ministre russe a été démis de ses fonctions en janvier 1914 Vladimir KokovtsovLe tsar aurait offert le poste Pierre Durn, notoirement conservateur et farouche opposant à l’engagement russe dans les Balkans. Mais il a refusé et a finalement pris position goremykinqui n’ont pas la force suffisante pour combattre le commando agressif de l’armée pendant les mois critiques de l’été.

D’où ?

Le déchaînement de 1914 à 1918 pourrait-il être évité sous une telle constellation ? Il semble presque que non. Il y avait trop de détonateurs qui tournaient, et sans le malheureux coup de feu à Sarajevo, un autre prétexte aurait probablement été trouvé. Nous pouvons nous demander si l’Allemagne peut battre en retraite en termes de flotte, l’Autriche en Serbie et dans les Balkans en général, ou la Grande-Bretagne dans les colonies. Mais ce changement était complètement impossible dans l’état d’esprit non seulement des dirigeants politiques, mais de tout le pays à l’époque.

La France veut récupérer l’Alsace et la Lorraine, les grandes puissances veulent une place sous les feux de la rampe et le respect universel. Puisque l’humanité n’a jamais connu un conflit aussi violent, elle ne sait pas encore exactement quoi craindre. La volonté de compromis est encore relativement limitée, au contraire, les tentatives de capitalisation sur les problèmes internationaux persistent. La facture finale est des dizaines de millions de personnes tuées et blessées, ainsi que l’effondrement de plusieurs anciens empires et le redessin de la carte du monde.

Alors est-ce inévitable ?

Même pendant la guerre, les personnes qui portaient la responsabilité ont cherché à savoir si cela aurait pu être évité. ministre britannique des Affaires étrangères Edouard Grey en 1915, il déclara explicitement que c’était inévitable, et la crise de l’été 1914 lui aurait fait sentir que « incapable de déterminer l’orientation politique ». Trois ans plus tard, il déclare que « il est constamment tourmenté par la question de savoir s’il peut empêcher le déclenchement de la guerre avec sa prévoyance ou sa sagesse » et que « ce n’est au pouvoir d’aucun être humain ».

L’ancien chancelier d’Allemagne est arrivé à la même conclusion Théobald von Bethmann-Hollweg. Les ouvrages historiques abondent par rapport aux forces débridées de la nature – La Première Guerre mondiale s’écrit comme le feu, le tonnerre ou le mouvement des plaques tectoniques. Nous pouvons également marquer la dénomination de la plume d’un important historien britannique comme très appropriée Niall Ferguson: Guerre Malheureusement.