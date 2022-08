L. Slavia-Panathinaikos, Pilsen-Tiraspol, Slovácko-Fenerbahce. Le PL et la Bundesliga commencent ! ET

PROGRAMME TÉLÉ

Au cours des deux premières semaines d’août, deux tours (2e et 3e tour) de la ligue Fortuna: tchèque (O2 TV Sport, O2 TV Football) et Fortuna: deuxième ligue nationale (ČT Sport) ont été disputés. Trois clubs tchèques attendent le 3e tour de qualification de Ligue des Champions (Viktoria Plzeň), Ligue Europa (1. FC Slovácko) et Ligue de Conférence Européenne (Slavia), la diffusion de leurs matchs reste à déterminer. Le premier week-end d’août débute la Premier League anglaise (nouveau Canal+Sport), la Bundesliga allemande (NOVA Sport 3, NOVA Sport 4 et maintenant aussi Premier Sport), la Ligue 1 française (NOVA Sport 1 et NOVA Sport 2), l’Eredivisie néerlandaise (Arena Sport 1 et Arena Sport 2) et la Super League turque (Sport 1 et Sport 2). La ligue espagnole et la Serie A italienne (NOVA Sport 3 et NOVA Sport 4) les rejoindront ensuite le deuxième week-end d’août.