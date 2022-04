Analyse : élections françaises – 26/04/2022 – Actualités

Ney Lopes

journaliste, ancien représentant fédéral, professeur de droit constitutionnel à l’UFRN et avocat

La victoire aux élections françaises n’a été ni de gauche ni de droite, contre une position idéologique qui mérite le respect. Le pays choisit entre le nationalisme extrémiste de Le Pen et le mondialisme démocratique de Macron pour défendre l’Union européenne. Il est le premier président à être réélu en 20 ans et une figure politique unique. Sa trajectoire de vie rappelle la Comédie de l’homme de Balzac, qui se compose de quatre-vingt-huit livres et offre toujours un portrait de la politique et de la société françaises.

Lorsque Macron est apparu dans la vie publique française en 2014, il n’avait aucun soutien d’aucune direction. Il a fondé un parti pour se présenter aux élections. Issu de la petite bourgeoisie, ses adversaires se sont moqués de lui et ont sorti une vidéo avec la chanson « Je marche seul », le qualifiant de « marcheur solitaire ». Il n’a pas été intimidé et a remporté les élections.

Macron se dit « social-libéral » et dialogue avec tous les courants politiques. Sur le plan économique, il croit en l’assouplissement des restrictions commerciales. Cela facilite l’entrepreneuriat et attire un grand nombre d’électeurs de droite. Il ne manque jamais de préserver le rôle de l’État en tant qu’entité centrale, dont la fonction est essentielle pour capter la force vitale de la société, recueillir, stimuler et gérer les efforts des marchés libres et des autres agents (entreprises, bénévoles, associations de toutes sortes) , pour le bien public.

En tant que libéral, il a des opinions sur les questions sociales – les droits des homosexuels et l’égalité des sexes – qui ont attiré le soutien de la gauche. Sous la présidence, bien qu’avec une usure marquée, Macron a réalisé d’excellentes performances dans la lutte contre la pandémie, une baisse régulière du chômage, à 7,4% en mars, et une reprise de la croissance économique en 2021 (+7%). Les taux de vaccination en France sont élevés, les hôpitaux ne sont pas débordés et les conséquences économiques de la pandémie sont absorbées grâce aux aides gouvernementales. La reprise économique en France s’avère meilleure que celle de ses voisins. Cependant, la guerre en Ukraine a apporté une incertitude politique et une hausse des prix.

La principale conséquence des élections françaises est la démonstration que le monde connaît un reflux en termes d’extrémisme, avec même des signes de fragilité de la démocratie. L’élection de Biden et la victoire de Macron montrent que l’Europe et l’Amérique sont toujours prêtes à se battre pour les principes démocratiques. Cependant, rien ne garantit que ce thermomètre se maintiendra au Brésil, alors que l’élection présidentielle est actuellement polarisée entre les extrêmes.

La relation historique entre le Brésil et la France est indéniable. Les idées libérales, qui ont conduit le peuple français à la Révolution de 1789, ont eu un impact au Brésil lors de la Révolution de Praieira à Pernambuco et, avant cela, dans la frustrée Inconfidência Mineira. L’État de droit libéral, adopté dans la Constitution brésilienne, a été institué comme les révolutionnaires français, à la fin du XVIIIe siècle, qui a été le premier régime juridico-politique de notre société. Si Dieu le veut, cette similitude assurera la stabilité de notre processus électoral en octobre.

Quant à l’avenir, Macron est une énigme. Vous serez confronté à des défis. Le gouvernement en France pour les cinq prochaines années dépendra des élections législatives de juin. Macron doit répéter sa victoire. Le plus difficile est la division interne. La cohésion sociale était ébranlée et l’idée qu’il y aurait deux pays dos à dos ne pouvait se développer.

Face à l’absence de Merkel, le président français est devenu un leader majeur de l’Union européenne. Une Ukraine dévastée et désolée attend vos actions pour mettre fin au conflit. En attendant, le 9 mai approche, grande fête en Russie, qui évoque la capitulation des nazis. Poutine veut déclarer la victoire dans la guerre, lors d’un défilé militaire sur la Place Rouge. Mais le dirigeant russe n’est pas aussi fort qu’il y paraît. Le gouverneur de la Banque centrale confirme au Parlement une récession de 9 % ; inflation 22%. Un signe que les sanctions contre l’État ont un effet dévastateur.

Le grand rêve de Macron est la souveraineté européenne. Pour cette raison, il a placé le drapeau de l’UE sous l’arc de triomphe le jour de sa victoire. Ce sera la meilleure voie de dialogue, de recherche de la Paix.

