Le Real Madrid respecte Benzema

Saint-Donostia – La Ligue des champions de Karim Benzema, lancée à son précédent record de buts et l’incarnation d’une équipe qui n’abandonne jamais, est aussi une compétition où l’équipe madridista a jeté un coup d’œil dans l’abîme à plusieurs reprises avant de récupérer l’ADN spécial et unique qui vous permet de continuer pour nourrir le quatorzième rêve.

Plus précisément sur le Français, le Real Madrid a publié hier une vidéo de 600 matchs disputés par Benzema à domicile contre le club lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions au stade Etihad, contre Manchester City, dans laquelle il passe en revue les grands succès obtenus. dans sa carrière. en tant que madridista, il vise l’histoire et les dimensions d’un footballeur devenu une légende.

« Benzema x Real Madrid : 600 matchs, 320 buts, 20 titres. #RealFootball », a écrit le club blanc, accompagnant une vidéo de trois minutes neuf secondes montrant la belle performance de l’attaquant français avec l’équipe de Madrid.

De la photo de son arrivée et de sa présentation, avec l’étreinte de Florentino Pérez, qui s’était auparavant rendu personnellement en France pour son transfert, Karim en tant que jeune homme qui a commencé à se démarquer, jusqu’au but final de la figure décisive, actuellement le chef d’équipe et grande référence, qui pour la première fois de sa carrière sa carrière a dépassé les 40 buts en une saison.

Meilleur buteur de la Ligue espagnole et de la Ligue des champions, où il a marqué neuf buts lors des quatre derniers matchs à élimination directe pour maintenir le Real Madrid en vie en demi-finale.

La vidéo montre des buts inoubliables pour leur beauté, comme lorsqu’il a imité Van Basten dans El Sadar contre Osasuna, un miracle signé au Sánchez-Pizjuán ou encore trois buts en ciseaux très esthétiques, divers gestes de qualité dans l’action du jeu, divers passes décisives, même avec la poitrine, ou en dribblant au-dessus de la ligne de fond dans un espace minimum sur le terrain. Et cela s’est terminé avec les derniers buts de Karim en Ligue des champions, contre le PSG et Chelsea, quand il a marqué deux triplés consécutifs, et de nombreuses célébrations des titres remportés. C’était la reconnaissance du club blanc de son premier chef d’équipe.